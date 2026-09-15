Sabalenka recebe multa após derrota na final do US Open
Bielorrussa foi punida por quebrar raquetes na decisão do torneio
Aryna Sabalenka recebeu uma punição do US Open após quebrar duas raquetes na final do Grand Slam no último sábado (12), contra Elena Rybakina. A bielorrussa terá que desembolsar R$ 38 mil por conta das reações exageradas. Na decisão, a atual número 2 do mundo foi derrotada por 2 sets a 1, nas parciais 4/6, 7/5 e 2/6.
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Sabalenka quebrou a primeira raquete no segundo set, quando sofreu uma quebra de saque e recebeu uma advertência da arbitragem por rebater bolas na arquibancada. Mais para o fim da partida, a tenista protagonizou a segunda quebra de raquete e xingou um cinegrafista que filmava sua atitude na beira da quadra.
Em entrevista após o duelo, a bielorrussa explicou suas reações, definindo-as como "liberação de agressividade e decepção".
— É muito difícil controlar as emoções quando se perde uma final de Grand Slam e se estava tentando conquistar o tricampeonato. Eu só queria liberar tudo, porque, se guardasse aquilo dentro de mim, não conseguiria dizer uma palavra ou teria uma atitude menos simpática. Quis liberar toda aquela agressividade e decepção.
Sabalenka estava em busca do tricampeonato do US Open e, para além disso, queria manter o posto de número 1 do mundo. Isso já não era realidade desde a semifinal do Grand Slam, quando foi ultrapassada por Rybakina. Para decretar a queda, a cazaque conquistou o título do torneio norte-americano em cima justamente de Sabalenka.
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