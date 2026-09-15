Sabalenka recebe multa após derrota na final do US Open

Aryna Sabalenka recebeu uma punição do US Open após quebrar duas raquetes na final do Grand Slam no último sábado (12), contra Elena Rybakina. A bielorrussa terá que desembolsar R$ 38 mil por conta das reações exageradas. Na decisão, a atual número 2 do mundo foi derrotada por 2 sets a 1, nas parciais 4/6, 7/5 e 2/6.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sabalenka quebrou a primeira raquete no segundo set, quando sofreu uma quebra de saque e recebeu uma advertência da arbitragem por rebater bolas na arquibancada. Mais para o fim da partida, a tenista protagonizou a segunda quebra de raquete e xingou um cinegrafista que filmava sua atitude na beira da quadra.

continua após a publicidade

Em entrevista após o duelo, a bielorrussa explicou suas reações, definindo-as como "liberação de agressividade e decepção".

— É muito difícil controlar as emoções quando se perde uma final de Grand Slam e se estava tentando conquistar o tricampeonato. Eu só queria liberar tudo, porque, se guardasse aquilo dentro de mim, não conseguiria dizer uma palavra ou teria uma atitude menos simpática. Quis liberar toda aquela agressividade e decepção.

Aryna Sabelenka mexe na raquete durante final do US Open 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Sabalenka estava em busca do tricampeonato do US Open e, para além disso, queria manter o posto de número 1 do mundo. Isso já não era realidade desde a semifinal do Grand Slam, quando foi ultrapassada por Rybakina. Para decretar a queda, a cazaque conquistou o título do torneio norte-americano em cima justamente de Sabalenka.

continua após a publicidade

➡️ Zverev supera Sinner e Alcaraz em ranking de premiações

➡️ Copa Davis: com João Fonseca, Brasil inicia treinos para duelo diante da Suíça

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.