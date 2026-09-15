Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sabalenka recebe multa após derrota na final do US Open

Bielorrussa foi punida por quebrar raquetes na decisão do torneio

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 21:44
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Aryna Sabalenka na final do US Open 2026
Aryna Sabalenka na final do US Open (Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Aryna Sabalenka recebeu uma punição do US Open após quebrar duas raquetes na final do Grand Slam no último sábado (12), contra Elena Rybakina. A bielorrussa terá que desembolsar R$ 38 mil por conta das reações exageradas. Na decisão, a atual número 2 do mundo foi derrotada por 2 sets a 1, nas parciais 4/6, 7/5 e 2/6.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sabalenka quebrou a primeira raquete no segundo set, quando sofreu uma quebra de saque e recebeu uma advertência da arbitragem por rebater bolas na arquibancada. Mais para o fim da partida, a tenista protagonizou a segunda quebra de raquete e xingou um cinegrafista que filmava sua atitude na beira da quadra.

continua após a publicidade

Em entrevista após o duelo, a bielorrussa explicou suas reações, definindo-as como "liberação de agressividade e decepção".

— É muito difícil controlar as emoções quando se perde uma final de Grand Slam e se estava tentando conquistar o tricampeonato. Eu só queria liberar tudo, porque, se guardasse aquilo dentro de mim, não conseguiria dizer uma palavra ou teria uma atitude menos simpática. Quis liberar toda aquela agressividade e decepção.

Aryna Sabelenka mexe na raquete durante final do US Open 2026
Aryna Sabelenka mexe na raquete durante final do US Open 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Sabalenka estava em busca do tricampeonato do US Open e, para além disso, queria manter o posto de número 1 do mundo. Isso já não era realidade desde a semifinal do Grand Slam, quando foi ultrapassada por Rybakina. Para decretar a queda, a cazaque conquistou o título do torneio norte-americano em cima justamente de Sabalenka.

continua após a publicidade

➡️ Zverev supera Sinner e Alcaraz em ranking de premiações
➡️ Copa Davis: com João Fonseca, Brasil inicia treinos para duelo diante da Suíça

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Meligeni e Guga em ação da Stella Artois antes da Copa Davis

Tênis

Duas décadas depois, Guga e Meligeni voltam juntos à Copa Davis no Rio

Há 3 horas
Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola

Tênis

Zverev supera Sinner e Alcaraz em ranking de premiações

Há 11 horas
João Fonseca em treino da seleção na Barra da Tijuca

Tênis

Copa Davis: com João Fonseca, Brasil inicia treinos para duelo diante da Suíça

Há 11 horas
João Fonseca reage após ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tênis

Brasileiros ganham posições no ranking da ATP após US Open

Há 1 dia
João Fonseca exibe três bolas em partida em Montreal

Tênis

João Fonseca cai além do esperado no ranking mundial da ATP

Há 1 dia
Alexander Zverev comemora a conquista do US Open

Mais Esportes

Alexander Zverev conquista o US Open pela 1ª vez

Há 2 dias
Mais LANCE!
Guto Miguel durante o US Open Juvenil

Guto Miguel leva virada e fica com o vice do US Open Juvenil

Ben Shelton comemora ponto na vitória sobre o tcheco Mensik

Com final definida, US Open terá campeão inédito em 2026

Guto Miguel em uma das vitórias em Roland Garros (Foto: Divulgação)

Na final do US Open Juvenil, Guto Miguel busca igualar feito de João Fonseca

Guto Miguel mexe no cabelo com a mão direita em jogo do UTS Rio

Tenista brasileiro busca final inédita do US Open nesta sexta

A tenista Bia Haddad Maia, durante entrevista coletiva, em São Paulo

Bia Haddad revela lesão no ombro: 'Era insuportável sacar'

Larri Passos e Guga Kuerten se abraçam após um dos títulos em Roland Garros (Reprodução)

Guga Kuerten 50 anos: Larri Passos relembra como conheceu o 'filho'

Guga Kuerten com a mãe, Alice, em Roland Garros em 2025 (Reprodução)

Guga Kuerten 50 anos: mãe e irmão celebram a vida e legado do aniversariante

Alcaraz ergue o punho direito e segura a raquete com a mão esquerda enquanto comemora ponto no US Open

US Open: Queda de Alcaraz gera críticas e mudanças no ranking

João Fonseca cerra o punho na vitória na estreia em Cincinnati

Qual o próximo torneio de João Fonseca? Veja a agenda do brasileiro

A brasileira Luisa Stefani em ação no Australian Open (Reprodução)

Mesmo sem João Fonseca, Brasil segue vivo no US Open 2026

O suíço Stan Wawrinka comemora a vitória na estreia de Umag (Divulgação)

Wawrinka é confirmado pela Suíça para duelo contra João Fonseca na Davis

Raquete e bola de tênis em uma das quadras do US Open

Presença de apostadores nas quadras é mais um desafio para tenistas

O tenista bulgaro-americano Teodor Davidov aguarda devolução de saque em treino

Promessa americana se destaca por saque ambidestro no US Open juvenil