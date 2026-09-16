Nesta quarta-feira (16), o Palmeiras visita a LDU em Quito em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores, e a inteligência artificial do Google cravou o placar do duelo. O time comandado por Abel Ferreira venceu a partida de ida no Nubank Parque por 1 a 0, com gol marcado pelo argentino Giay.

➡️Palmeiras domina top 10 de minutagem entre clubes da Série A em 2026 com cinco jogadores

Em 2025, as equipes se enfrentaram na semifinal da competição, e o Alviverde levou a melhor após fazer 4 a 0 no jogo de volta em São Paulo. Quem avançar enfrentará o Fluminense na semifinal da competição.

continua após a publicidade

Veja a projeção do Gemini:

Para o confronto decisivo na altitude de Quito, a expectativa é de uma LDU pressionando desde os primeiros minutos para tirar a vantagem palmeirense, explorando os arremates de fora da área e o ritmo acelerado em casa. O Palmeiras, no entanto, deve apostar no pragmatismo e na solidez defensiva que caracterizam a equipe de Abel Ferreira em mata-matas, administrando a posse de bola e explorando os espaços deixados pelos equatorianos em contra-ataques rápidos. Diante desse cenário, a tendência é de um duelo truncado e muito físico, terminando em um empate em 1 a 1, resultado suficiente para selar a classificação do Verdão à semifinal da Libertadores.

Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Escalação: Palmeiras encara LDU sem pilar, mas tem Abel e reforço

O Palmeiras terá mudanças na escalação para o duelo com a LDU, nesta quarta-feira (16), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O meio-campista Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão na competição, enquanto o capitão Gustavo Gómez será desfalque devido ao acúmulo de cartões.

continua após a publicidade

+ Palmeiras descarta fratura em Piquerez antes de decisão pela Libertadores

Recuperado de lesão, Ramón Sosa participou normalmente das atividades com o elenco em São Paulo, mas será desfalque, assim como os lesionados Paulinho e Jefté. Piquerez e Mauricio, por sua vez, viajaram com a delegação para Quito e serão reavaliados pelo departamento médico para determinar se terão condições de jogo.

A tendência é que Abel Ferreira mantenha o esquema com três zagueiros, com Bruno Fuchs na vaga do suspenso Gómez. A escalação deve ser semelhante à do jogo de ida, vencido por 1 a 0, com o jovem Arthur como opção para substituir Piquerez caso o uruguaio seja desfalque.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Por fim, Jhon Arias não apresentou queixas físicas após sentir a região da virilha no clássico contra o São Paulo e será titular no ataque ao lado de Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, e Vitor Roque.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.