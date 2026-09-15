Zverev supera Sinner e Alcaraz em ranking de premiações

Com o título do US Open, Alexander Zverev ultrapassou Jannik Sinner e Carlos Alcaraz no ranking histórico de premiações do tênis e se tornou o quarto tenista com maior volume de ganhos acumulados em toda a carreira.

O alemão somou US$ 5,5 milhões brutos ao encerrar o torneio como campeão, elevando seu total na carreira para US$ 74 milhões. Sinner, que não competiu no US Open, acumula US$ 69,5 milhões, enquanto Alcaraz tem US$ 64,9 milhões.

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Os três acima de Zverev

À frente do alemão, apenas os integrantes do "big 3" aparecem na classificação histórica. Novak Djokovic lidera com US$ 164,7 milhões acumulados. Rafael Nadal ocupa o segundo lugar, com US$ 134,9 milhões, seguido de Roger Federer, com US$ 130,5 milhões.

Todos os valores, no entanto, são brutos. Impostos, encargos, custos de logística e pagamento de comissões de equipe precisam ser descontados para se chegar ao montante líquido efetivamente recebido pelos tenistas.

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Alexander Zverev comemora a conquista do US Open, o primeiro título da carreira do alemão no torneio de Nova York (Foto: Angela Weiss / AFP)

Título de Zverev

Alexander Zverev conquistou o título do US Open neste domingo (13). O alemão, número 2 do mundo, derrotou o norte-americano Ben Shelton por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/6 (2), 5/7 e 6/2. O triunfo marcou o primeiro título de Zverev no Grand Slam nova-iorquino.

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Com a conquista, Zverev chegou ao segundo título de Grand Slam da carreira. O alemão também havia levantado o troféu de Roland Garros nesta temporada, quando venceu o italiano Flavio Cobolli na decisão.

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