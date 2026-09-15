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Copa Davis: com João Fonseca, Brasil inicia treinos para duelo diante da Suíça

Veterano Stan Wawrinka lidera seleção visitante em confronto na Barra da Tijuca

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 10:05
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João Fonseca em treino da seleção na Barra da Tijuca
João Fonseca treina saque na Barra da Tijuca (Foto: André Gemmer/CBT)

Recuperado da lesão no abdômen que o fez desistir do US Open, João Fonseca iniciou, na segunda-feira, com os demais integrantes do time brasileiro, os treinos para a Copa Davis. O duelo contra a Suíça acontece na sexta-feira (18) e no sábado (19), na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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Além do número 1 do país e 29 do mundo, o time dirigido por Jaime Oncins conta com Gustavo Heide (123º), Matheus Pucinelli (249º), além dos duplistas Orlando Luz (17º) e Rafael Matos (19º).

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- Primeiro dia é sempre de adaptação, para ver como está a quadra, a bola… E ela está do jeito que pedimos: lenta. Os atletas sentiram e gostaram bastante da quadra. Agora temos mais três dias de treinamento para pegar firme e estar preparados para sexta-feira - contou o capitão.

João Fonseca volta à Davis após um ano. Em fevereiro, o número 1 do Brasil abriu mão de enfrentar o Canadá, fora de casa, na quadra rápida, em Vancouver. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira optou por se preparar para a defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires, no saibro. No entanto, o carioca, então com 19 anos, caiu na estreia na capital argentina.

A última participação do melhor tenista do país na competição foi em setembro de 2025, em Atenas. Na ocasião, João Fonseca foi fundamental para o Brasil derrotar os donos da casa, na quadra rápida, com destaque para o triunfo sobre Stefanos Tsitsipas.

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Wawrinka é a esperança da Suíça na Davis

A equipe suíça contará com Stan Wawrinka (134º, ex-top 3, Remy Bertola (187º), Jérôme Kym (284º), além dos duplistas Jakub Paul (63º) e Dominic Stricker (413º) . Vivendo a última temporada da carreira, aos 41 anos, o número 1 da Suíça não jogava a Davis desde 2023.

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