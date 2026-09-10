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Bia Haddad revela lesão no ombro: 'Era insuportável sacar'

Tenista convivia com dores no ombro esquerdo há dois anos e passará por cirurgia

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
10/09/2026 16:44
Atualizado há 2 minutos
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A tenista Bia Haddad Maia, durante entrevista coletiva, em São Paulo
A tenista Bia Haddad Maia, durante entrevista coletiva, em São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

A tenista Bia Haddad Maia aproveitará o período de pausa na carreira para cuidar do desgaste físico e das lesões. Durante encontro com a imprensa em São Paulo, nesta quinta-feira (10), a atleta revelou que convive com dores no ombro esquerdo há dois anos e passará por cirurgia no início de outubro.

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A lesão de Bia atinge o manguito rotador, conjunto de músculos e tendões que envolvem a articulação do ombro. Segundo a atleta, que já passou por cirurgia no ombro direito, o problema teve uma piora significativa na última temporada, e as dores aparecem até na hora de dormir.

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— A gente até tentou que fosse um tratamento conservador, mas eu sinto dor até pra dormir, é uma lesão bem chata. Estava insuportável sacar, chegava ao ponto de influenciar até no "toss", se eu fosse escolher sacar ou receber - contou.

O procedimento está marcado para o dia 5 de outubro, e a recuperação dura cerca de quatro meses, o que coincide com o período em que Bia Haddad tem o ranking protegido pela WTA. Contando com todo o processo de transição física e técnica, o retorno da paulista às quadras deve acontecer por volta de fevereiro de 2027.

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— Vou usar o tempo que precisar, não vou voltar 20%, 40%, vou voltar apenas quando estiver 100% de tudo. Não tenho pressa, vou fazer a melhor recuperação possível e usar esse momento para zerar tudo, usar a meu favor para voltar o mais saudável possível - completou.

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Bia Haddad na estreia em Roland Garros contra a britânica Francesca Jones (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Bia Haddad na estreia em Roland Garros contra a britânica Francesca Jones (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Desgaste mental impactou relação com o tênis

No dia 7 de agosto, Bia anunciou que se afastaria do circuito por seis meses, após uma temporada marcada por resultados negativos. Em 2026, a brasileira somos apenas quatro vitórias em 19 partidas e deixou o top-100 pela primeira vez em cinco anos.

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Segundo a atleta, os resultados em quadra refletiam um momento de desgaste físico e mental "fora da normalidade" que já vinha desde 2024, em que a relação com o tênis já não era a mesma. Bia reconheceu que, nesse período, resultados positivos, como o título do WTA de Seul, "mascararam" as dificuldades que vinha enfrentando.

— Eu aguentei e suportei coisas que as pessoas não têm ideia. Todo momento que eu paro eu conflito muito na minha cabeça, porque eu sei do meu potencial. Para mim, agora, minha relação com o tênis, se eu pretendo jogar nos próximos meses, o caminho não vai ser ir atrás do circuito. É como se eu estivesse buscando meu sonho de um jeito diferente porque, do jeito que tava, eu tava entrando num buraco que não sei como iria sair. A única coisa que eu não aceitaria seria nunca mais conseguir ver um jogo de tênis ou nunca mais pisar numa quadra - disse.

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Nos últimos dois meses, Bia tem evitado assistir a jogos e consumir muito conteúdo relacionado a tênis nas redes sociais, mas não fica totalmente alheia aos principais acontecimentos da modalidade. A paulista tem aproveitado para curtir os momentos com o noivo, Alex Daou, e com os familiares.

— O que realmente importa e é mais valioso são as pessoas. Às vezes, você sente que muita gente chega perto de você por interesse, muita falsidade, muita gente invejosa. Você realmente vê quem são os parceiros que estão do seu lado, que estão com você e por você, e não só quando vence. Poder conviver com a família agora é o maior privilégio - completou.

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Bia estudante

Além de aproveitar o tempo livre para se dedicar aos hobbies, como a cerâmica e o violão, Bia Haddad também assumirá o papel de estudante no período longe das quadras. Ainda neste mês, ela viaja para os Estados Unidos para fazer um MBA de gestão esportiva em Harvard.

— A WTA convidou para fazer um MBA, que eles chamam de Crossover into Business, então ele é voltado para Sports Management, então eu apliquei e eu fui aprovada. É algo que eu não havia planejado, se você fosse perguntar em janeiro o que eu faria esse ano, eu acho que nem passaria pela minha cabeça, mas agora é um momento que eu quero aprender, eu tô aberta a isso, e com certeza vai me ajudar muito, até pensando no dia pós-carreira, daqui X anos, quando eu me aposentar - concluiu.

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