Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Como assistir LDU x Palmeiras no Paramount+?

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 17:04
Favorite o Lance! no Google
Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU
Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

+ Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

continua após a publicidade

Como chegam LDU e Palmeiras?

O Palmeiras entra em campo com a vantagem construída no jogo de ida. No Nubank Parque, a equipe venceu por 1 a 0, com gol do lateral-direito Giay, e agora precisa apenas de um empate em Quito para garantir a classificação à semifinal da Libertadores.

+ Palmeiras e LDU têm estratégias diferentes antes de decisão na Libertadores

A equipe comandada por Abel Ferreira terá mudanças para o confronto. Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão e será titular no meio-campo ao lado de Marlon Freitas.

continua após a publicidade

Por outro lado, Gustavo Gómez será desfalque. O capitão estava pendurado e recebeu cartão amarelo na partida de ida, ficando suspenso para o duelo decisivo.

Piquerez e Mauricio também são dúvidas. Os dois jogadores apresentam problemas físicos e serão avaliados pelo departamento médico do Palmeiras em Quito, horas antes do início da partida, para definir se terão condições de entrar em campo.

continua após a publicidade
Giay celebra o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU
Giay celebra com Vitor Roque o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Ficha técnica

Competição: Libertadores
📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)
🖥️ VAR: Jhon Ospina (Colômbia)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil

Palmeiras

Abel Ferreira define escalação do Palmeiras para duelo com a LDU pela Libertadores

Há 43 minutos
O jogador Alexander Barboza, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador da LDU, durante partida válida pelas quartas de final, ida, da Conmebol Libertadores, na arena Nubank Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

LDU conta com retrospecto positivo contra brasileiros na altitude; veja números

Há 1 hora
O atacante Ricardo Bueno atuou por empréstimo no Palmeiras entre 2011 e 2012. Fez apenas quatro gols em 30 partidas e acabou se transferindo para o Atlético Goianiense (Foto: Miguel Schincariol/Lancepress!)

Palmeiras

Justiça nega indenização a ex-Palmeiras por ação contra casa de apostas

Há 4 horas
Taça da Libertadores

Libertadores

Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da Libertadores

Há 11 horas
Jogadores de Palmeiras e LDU em dividida

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar em LDU x Palmeiras na Libertadores

Há 12 horas
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã

Palmeiras

Abel mira 'Palmeiras de Libertadores' em busca de classificação

Há 13 horas
Mais LANCE!
Luciano, do São Paulo com os braços abertos no gramado do Morumbis

Rivais brincam com eliminação do São Paulo na Sul-Americana: 'Costume'

Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras na Seleção da Argentina

Flaco López e Giay, do Palmeiras, são convocados pela seleção da Argentina

Marlon Freitas, volante do Palmeiras, comemora gol marcado

Palmeiras domina top 10 de minutagem entre clubes da Série A em 2026 com cinco jogadores

Juan Ramos, jogador do Palmeiras, foi convocado para a Seleção sub-17

Palmeiras chega a três convocados para Seleção sub-17; multa de Juan Ramos é de R$ 350 milhões

Giay comemora o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU

Palmeiras e LDU têm estratégias diferentes antes de decisão na Libertadores

Andreas Pereira

Escalação: Palmeiras encara LDU sem pilar, mas tem Abel e reforço

Copa Libertadores da América 2026 - LDU x Palmeiras

LDU x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Abel Ferreira em Palmeiras x Fluminense

Abel mantém promessa, mas vê elenco do Palmeiras sofrer com lesões

Piquerez durante treino do Palmeiras

Palmeiras descarta fratura em Piquerez antes de decisão pela Libertadores

Veiga em jogo do América do México Veiga em jogo do América do México (Foto: Maria Lysaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ex-Palmeiras provoca confusão generalizada em jogo no México

Abel Ferreira bate palmas na vitória do Palmeiras sobre a LDU

Palmeiras tem retorno de Sosa e inicia preparação para Libertadores

Brasileirão_Troféu

Flamengo x Palmeiras: veja como estão as chances de título no Brasileirão

Vitor Roque comemora gol com assistência de Khellven durante a partida entre Palmeiras e São Paulo

Briga pela taça: veja a sequência do Palmeiras até o fim do Brasileirão