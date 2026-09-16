Como assistir LDU x Palmeiras no Paramount+?
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores
LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.
+ Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!
Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.
Como chegam LDU e Palmeiras?
O Palmeiras entra em campo com a vantagem construída no jogo de ida. No Nubank Parque, a equipe venceu por 1 a 0, com gol do lateral-direito Giay, e agora precisa apenas de um empate em Quito para garantir a classificação à semifinal da Libertadores.
+ Palmeiras e LDU têm estratégias diferentes antes de decisão na Libertadores
A equipe comandada por Abel Ferreira terá mudanças para o confronto. Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão e será titular no meio-campo ao lado de Marlon Freitas.
Por outro lado, Gustavo Gómez será desfalque. O capitão estava pendurado e recebeu cartão amarelo na partida de ida, ficando suspenso para o duelo decisivo.
Piquerez e Mauricio também são dúvidas. Os dois jogadores apresentam problemas físicos e serão avaliados pelo departamento médico do Palmeiras em Quito, horas antes do início da partida, para definir se terão condições de entrar em campo.
Ficha técnica
⚽ Competição: Libertadores
📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)
🖥️ VAR: Jhon Ospina (Colômbia)
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Palmeiras
Abel Ferreira define escalação do Palmeiras para duelo com a LDU pela LibertadoresHá 43 minutos
Palmeiras
LDU conta com retrospecto positivo contra brasileiros na altitude; veja númerosHá 1 hora
Palmeiras
Justiça nega indenização a ex-Palmeiras por ação contra casa de apostasHá 4 horas
Libertadores
Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da LibertadoresHá 11 horas
Fora de Campo
Inteligência artificial crava placar em LDU x Palmeiras na LibertadoresHá 12 horas
Palmeiras
Abel mira 'Palmeiras de Libertadores' em busca de classificaçãoHá 13 horas
Mais LANCE!