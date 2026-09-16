Como assistir LDU x Palmeiras no Paramount+?

LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

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Como chegam LDU e Palmeiras?

O Palmeiras entra em campo com a vantagem construída no jogo de ida. No Nubank Parque, a equipe venceu por 1 a 0, com gol do lateral-direito Giay, e agora precisa apenas de um empate em Quito para garantir a classificação à semifinal da Libertadores.

+ Palmeiras e LDU têm estratégias diferentes antes de decisão na Libertadores

A equipe comandada por Abel Ferreira terá mudanças para o confronto. Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão e será titular no meio-campo ao lado de Marlon Freitas.

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Por outro lado, Gustavo Gómez será desfalque. O capitão estava pendurado e recebeu cartão amarelo na partida de ida, ficando suspenso para o duelo decisivo.

Piquerez e Mauricio também são dúvidas. Os dois jogadores apresentam problemas físicos e serão avaliados pelo departamento médico do Palmeiras em Quito, horas antes do início da partida, para definir se terão condições de entrar em campo.

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Giay celebra com Vitor Roque o gol da vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Ficha técnica

⚽ Competição: Libertadores

📅 Data e horário: quarta-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Paramount+

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia)

🖥️ VAR: Jhon Ospina (Colômbia)

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