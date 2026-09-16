João Fonseca exalta Brasil antes da Copa Davis no Rio

A Seleção Brasileira de tênis está na reta final da preparação para o confronto com a Suíça pela Copa Davis. Nesta terça-feira (15), o time voltou a treinar na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, onde as equipes se enfrentam nos dias 18 e 19 de setembro, pelo Grupo Mundial I.

Pelo segundo dia seguido, os brasileiros trabalharam na quadra que receberá a disputa. Sob a orientação do capitão Jaime Oncins, João Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Orlando Luz e Rafael Matos participaram das atividades. Os sparrings Leonardo Storck e Luis Guto Miguel também integram a preparação.

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João Fonseca destaca clima da equipe

Principal nome do Brasil no confronto, João Fonseca ressaltou o ambiente entre os jogadores e a oportunidade de disputar a Copa Davis diante da torcida brasileira. O tenista também afirmou que a experiência será diferente das competições disputadas fora do país.

— Segundo dia de treinamento aqui nessa arena maravilhosa, todo o time muito bem unido. Jogar em casa vai ser especial, com certeza, vai ser uma experiência única. Estou gostando muito de como o time está unido e treinando super bem — afirmou João.

O brasileiro ainda aproveitou para chamar os torcedores para acompanhar os jogos na Farmasi Arena.

— Quero chamar todos vocês para os dias 18 e 19 para virem aqui torcer pelo nosso time brasileiro. Vamos com tudo, pessoal — completou.

João Fonseca rege a torcida (Roland Garros, 2025)

Brasil reencontra torcida na Copa Davis

O confronto contra a Suíça representa o retorno da Copa Davis ao Brasil após três anos. A última série disputada em território nacional aconteceu em 2023, em Florianópolis, quando a equipe brasileira enfrentou a China.

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Agora, o Brasil terá novamente o apoio da torcida, desta vez no Rio de Janeiro. Além de João Fonseca, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Orlando Luz e Rafael Matos formam o elenco brasileiro para a série. Do outro lado, a Suíça terá Stan Wawrinka, Remy Bertola, Jérôme Kym, Dominic Stricker e Jakub Paul. A série também será marcada pela despedida de Wawrinka da Copa Davis. O suíço conquistou três títulos de Grand Slam e uma medalha de ouro olímpica ao longo da carreira.

Serviço

Copa Davis – Brasil x Suíça

Fase: Grupo Mundial I

Data: 18 e 19 de setembro

Local: Farmasi Arena, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Abertura dos portões: 1h30 antes do início das partidas

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Sexta-feira (18): início às 15h

Sábado (19): início às 14h

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