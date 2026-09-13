Alexander Zverev conquista o US Open pela 1ª vez

Alexander Zverev conquistou o título do US Open neste domingo (13). O alemão, número 2 do mundo, derrotou o norte-americano Ben Shelton por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/6 (2), 5/7 e 6/2, em 3 horas e 33 minutos de partida no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.

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O triunfo marcou o primeiro título de Zverev no Grand Slam nova-iorquino e também encerrou uma espera após sua primeira final no torneio, em 2020, quando o alemão foi derrotado pelo austríaco Dominic Thiem.

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Zverev e Shelton celebram a decisão do US Open no Arthur Ashe Stadium (Foto: Angela Weiss / AFP)

Com a conquista, Zverev chegou ao segundo título de Grand Slam da carreira. O alemão também havia levantado o troféu de Roland Garros nesta temporada, quando venceu o italiano Flavio Cobolli na decisão.

Além do título em Nova York, Zverev também disputou a final de Wimbledon nesta temporada. Na ocasião, o alemão terminou como vice-campeão após ser derrotado pelo italiano Jannik Sinner.

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Campeões recentes do US Open

2020: Dominic Thiem (Áustria) / Naomi Osaka (Japão) 2021: Daniil Medvedev (Rússia) / Emma Raducanu (Reino Unido) 2022: Carlos Alcaraz (Espanha) / Iga Świątek (Polônia) 2023: Novak Djokovic (Sérvia) / Coco Gauff (EUA) 2024: Jannik Sinner (Itália) / Aryna Sabalenka (Bielorrússia) 2025: Jannik Sinner (Itália) / Aryna Sabalenka (Bielorrússia) 2026: Alexander Zverev (Alemanha) / Feminino a confirmar

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