Alexander Zverev conquista o US Open pela 1ª vez
Alemão supera Ben Shelton em decisão de 3 horas e 33 minutos em Nova York
Alexander Zverev conquistou o título do US Open neste domingo (13). O alemão, número 2 do mundo, derrotou o norte-americano Ben Shelton por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/6 (2), 5/7 e 6/2, em 3 horas e 33 minutos de partida no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O triunfo marcou o primeiro título de Zverev no Grand Slam nova-iorquino e também encerrou uma espera após sua primeira final no torneio, em 2020, quando o alemão foi derrotado pelo austríaco Dominic Thiem.
Com a conquista, Zverev chegou ao segundo título de Grand Slam da carreira. O alemão também havia levantado o troféu de Roland Garros nesta temporada, quando venceu o italiano Flavio Cobolli na decisão.
Além do título em Nova York, Zverev também disputou a final de Wimbledon nesta temporada. Na ocasião, o alemão terminou como vice-campeão após ser derrotado pelo italiano Jannik Sinner.
Campeões recentes do US Open
- 2020: Dominic Thiem (Áustria) / Naomi Osaka (Japão)
- 2021: Daniil Medvedev (Rússia) / Emma Raducanu (Reino Unido)
- 2022: Carlos Alcaraz (Espanha) / Iga Świątek (Polônia)
- 2023: Novak Djokovic (Sérvia) / Coco Gauff (EUA)
- 2024: Jannik Sinner (Itália) / Aryna Sabalenka (Bielorrússia)
- 2025: Jannik Sinner (Itália) / Aryna Sabalenka (Bielorrússia)
- 2026: Alexander Zverev (Alemanha) / Feminino a confirmar
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vôlei
VNL será plano B para a Seleção em 2027, diz Zé RobertoHá 4 horas
Fórmula 1
Bortoleto critica novo GP da Espanha na F1: 'Uma corrida chata'Há 4 horas
Mais Esportes
Águas abertas: Brasil conquista 2 ouros e 3 vagas para Pan 2027Há 5 horas
Mais Esportes
Alison dos Santos supera algoz olímpico e segue invicto em 2026Há 5 horas
Fórmula 1
Aos 20 anos, Kimi Antonelli supera Russell em número de vitórias na F1Há 5 horas
Vôlei
Titular no título do Brasil, Tainara exalta agressividade no jogoHá 5 horas
Mais LANCE!