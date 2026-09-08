João Fonseca entrou em quadra pela última vez há quase um mês. Afastado das competições por conta de uma lesão, o tenista brasileiro está perto de voltar à ação. Após desistir do US Open, último Grand Slam do ano, o número 1 do Brasil e 27º do mundo defenderá ainda seu país antes de retomar a temporada de 2026 no circuito ATP.

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O próximo compromisso de João será a Copa Davis, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 20 anos à sua cidade natal em disputa pelo Brasil contra a Suíça.

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Depois de jogar em casa, João Fonseca terá pela frente sua primeira oportunidade de voltar a pontuar no ranking mundial. O campeonato acontece ainda em setembro, quando retorna ao circuito profissional. A participação em Tóquio marcará a primeira aparição do brasileiro em um torneio durante a gira asiática.

Próximos torneios de João Fonseca

17 de setembro: Copa Davis - quadra dura indoor, no Rio de Janeiro (BRA)

30 de setembro: ATP 500 de Tóquio - quadra dura, no Japão

26 de outubro: ATP 500 da Basileia - quadra dura indoor, na Suíça

2 de novembro: Masters 1000 de Paris - quadra dura indoor, na França

Brasileiro volta de lesão

João Fonseca comunicou, há poucos dias do início do torneio, que não disputaria o US Open. Atualmente na 26ª posição da ATP, o jovem tenista sentiu dores na região abdominal durante o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O brasileiro abandonou a competição antes da terceira rodada e, após novos exames, decidiu não disputar o torneio em Nova York, decidindo priorizar a recuperação para retornar às competições em melhores condições.

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— Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível. Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open — afirmou o tenista nas redes sociais.