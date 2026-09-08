Qual o próximo torneio de João Fonseca? Veja a agenda do brasileiro
Número 1 do Brasil inicia preparação para Copa Davis, que acontece no Rio de Janeiro
João Fonseca entrou em quadra pela última vez há quase um mês. Afastado das competições por conta de uma lesão, o tenista brasileiro está perto de voltar à ação. Após desistir do US Open, último Grand Slam do ano, o número 1 do Brasil e 27º do mundo defenderá ainda seu país antes de retomar a temporada de 2026 no circuito ATP.
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O próximo compromisso de João será a Copa Davis, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 20 anos à sua cidade natal em disputa pelo Brasil contra a Suíça.
Depois de jogar em casa, João Fonseca terá pela frente sua primeira oportunidade de voltar a pontuar no ranking mundial. O campeonato acontece ainda em setembro, quando retorna ao circuito profissional. A participação em Tóquio marcará a primeira aparição do brasileiro em um torneio durante a gira asiática.
Próximos torneios de João Fonseca
- 17 de setembro: Copa Davis - quadra dura indoor, no Rio de Janeiro (BRA)
- 30 de setembro: ATP 500 de Tóquio - quadra dura, no Japão
- 26 de outubro: ATP 500 da Basileia - quadra dura indoor, na Suíça
- 2 de novembro: Masters 1000 de Paris - quadra dura indoor, na França
Brasileiro volta de lesão
João Fonseca comunicou, há poucos dias do início do torneio, que não disputaria o US Open. Atualmente na 26ª posição da ATP, o jovem tenista sentiu dores na região abdominal durante o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O brasileiro abandonou a competição antes da terceira rodada e, após novos exames, decidiu não disputar o torneio em Nova York, decidindo priorizar a recuperação para retornar às competições em melhores condições.
— Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível. Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open — afirmou o tenista nas redes sociais.
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