Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Tenista brasileiro busca final inédita do US Open nesta sexta

Guto Miguel, campeão em Roland Garros e Wimbledon, joga às 14h30 por vaga inédita na final do torneio juvenil

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
11/09/2026 12:26
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Guto Miguel mexe no cabelo com a mão direita em jogo do UTS Rio
Guto Miguel é lider do ranking mundial juvenil (Foto: UTS Rio/Divulgação)

Guto Miguel, de 17 anos, se classificou para a semifinal do US Open juvenil ao vencer o americano Jordan Lee nesta quinta-feira (10) e garantir a chance de buscar uma vaga inédita na final do Grand Slam. O tenista goiano, número 1 do mundo, enfrenta o austríaco Thilo Behrmann nesta sexta-feira (11) a partir das 14h30 (horário de Brasília), e terá transmissão da ESPN e do Disney+. Clique para assistir no Disney+

A classificação foi obtida de forma dramática. Guto superou Lee, atual campeão de Wimbledon, por parciais de 4/6 6/3 7/6(13-11) após 2h47 de partida na quadra 12 do complexo em Nova York. O brasileiro chegou a controlar o terceiro set até o oponente empatar em 5-5. No tie-break disputado até dez pontos, o brasileiro salvou três match-points consecutivos antes de fechar o placar.

continua após a publicidade

Campeão de Roland Garros em simples e de Wimbledon nas duplas nesta temporada, Guto repete a campanha do ano anterior em simples no torneio. Uma eventual vitória sobre Behrmann, que ocorrerá na quadra 7 do complexo, o levaria à primeira final de Grand Slam em simples no US Open.

Guto Miguel olha para a bola, prestes a realizar um forehand na final do UTS Rio, contra Brandon Nakashima
Guto Miguel foi vice-campeão do UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

Desistência nas duplas do US Open

Ainda nesta quinta-feira, Guto não entrou em quadra pelas quartas de final de duplas. Ele e o esloveno Ziga Sesko, enfrentariam os americanos Marcel Latak e Tanishk Konduri, que avançaram à semifinal sem disputar o jogo. Não há pronunciamento do atleta sobre a desistência, mas estima-se que a decisão seja por precaução, considerando a semifinal de simples marcada para esta sexta-feira.

continua após a publicidade

Sesko foi a dupla do brasileiro no título de Wimbledon desta temporada. No simples, porém, o esloveno foi eliminado ainda na primeira fase. Já Latak, que enfrentaria a dupla, também está na outra semifinal do simples e, caso avance contra o alemão Jamie Mackenzie, pode ser o adversário de uma possível final contra Guto no US Open juvenil.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
A tenista Bia Haddad Maia, durante entrevista coletiva, em São Paulo

Tênis

Bia Haddad revela lesão no ombro: 'Era insuportável sacar'

Há 19 horas
Larri Passos e Guga Kuerten se abraçam após um dos títulos em Roland Garros (Reprodução)

Tênis

Guga Kuerten 50 anos: Larri Passos relembra como conheceu o 'filho'

Há 1 dia
Guga Kuerten com a mãe, Alice, em Roland Garros em 2025 (Reprodução)

Tênis

Guga Kuerten 50 anos: mãe e irmão celebram a vida e legado do aniversariante

Há 1 dia
Alcaraz ergue o punho direito e segura a raquete com a mão esquerda enquanto comemora ponto no US Open

Tênis

US Open: Queda de Alcaraz gera críticas e mudanças no ranking

Há 1 dia
João Fonseca cerra o punho na vitória na estreia em Cincinnati

Tênis

Qual o próximo torneio de João Fonseca? Veja a agenda do brasileiro

Há 2 dias
A brasileira Luisa Stefani em ação no Australian Open (Reprodução)

Tênis

Mesmo sem João Fonseca, Brasil segue vivo no US Open 2026

Há 2 dias
Mais LANCE!
O suíço Stan Wawrinka comemora a vitória na estreia de Umag (Divulgação)

Wawrinka é confirmado pela Suíça para duelo contra João Fonseca na Davis

Raquete e bola de tênis em uma das quadras do US Open

Presença de apostadores nas quadras é mais um desafio para tenistas

O tenista bulgaro-americano Teodor Davidov aguarda devolução de saque em treino

Promessa americana se destaca por saque ambidestro no US Open juvenil

Alcaraz comemorando vitória no tênis

Reação de torcedora com Carlos Alcaraz sem camisa no US Open viraliza; veja

Carlos Alcaraz tira foto no espelho abraçado com o irmão mais novo, Jaime

US Open: Alcaraz revela sonho pessoal e projeta futura dupla com irmão

Thiago Wild comemora ponto

Thiago Seyboth Wild não alcança semi do Challenger de Como

Gabriela Dabrowski, à esquerda, e Luisa Stefani, à direita, se cumprimentam na linha de saque durante jogo no US Open

Luisa Stefani avança no US Open e garante vaga no WTA Finals nas duplas

A frustração de Rafael Jodar em partida em Montreal

Jodar admite frustração após queda no US Open: 'Preciso refletir'

Carlos Alcaraz vibra durante jogo de estreia no US Open 2026

Alcaraz segue estratégia de João Fonseca no tênis

Concentrada, Bia Haddad Maia segura raquete com as duas mãos durante partida

Bia Haddad reflete sobre pausa na carreira: 'Vem sendo difícil'

Thiago Wild comemora ponto

Thiago Wild vence e chega às quartas do Challenger na Itália

tenis novak djokovic rafael nadal roger federer (Foto: Reprodução)

Djokovic deixa o top 10 e encerra domínio de 24 anos do 'Big 3'

A japonesa Naomi Osaka entra na quadra para a partida da primeira rodada de simples feminino contra Anastasia Zakharova, no segundo dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no bairro de Flushing, no distrito de Queens, em Nova York (Foto: Patrick Smith / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

Naomi Osaka homenageia astro da NBA com look no US Open

A francesa Loïs Boisson rebate de backhand contra a norte-americana Emma Navarro durante a partida de simples feminino da primeira rodada, no primeiro dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, em 30 de agosto de 2026 (Foto: Charly Triballeau / Afp)

VÍDEO: Tenista quebra raquete após derrota no US Open