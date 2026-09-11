Tenista brasileiro busca final inédita do US Open nesta sexta

Guto Miguel, de 17 anos, se classificou para a semifinal do US Open juvenil ao vencer o americano Jordan Lee nesta quinta-feira (10) e garantir a chance de buscar uma vaga inédita na final do Grand Slam. O tenista goiano, número 1 do mundo, enfrenta o austríaco Thilo Behrmann nesta sexta-feira (11) a partir das 14h30 (horário de Brasília), e terá transmissão da ESPN e do Disney+. Clique para assistir no Disney+

A classificação foi obtida de forma dramática. Guto superou Lee, atual campeão de Wimbledon, por parciais de 4/6 6/3 7/6(13-11) após 2h47 de partida na quadra 12 do complexo em Nova York. O brasileiro chegou a controlar o terceiro set até o oponente empatar em 5-5. No tie-break disputado até dez pontos, o brasileiro salvou três match-points consecutivos antes de fechar o placar.

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Campeão de Roland Garros em simples e de Wimbledon nas duplas nesta temporada, Guto repete a campanha do ano anterior em simples no torneio. Uma eventual vitória sobre Behrmann, que ocorrerá na quadra 7 do complexo, o levaria à primeira final de Grand Slam em simples no US Open.

Guto Miguel foi vice-campeão do UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

Desistência nas duplas do US Open

Ainda nesta quinta-feira, Guto não entrou em quadra pelas quartas de final de duplas. Ele e o esloveno Ziga Sesko, enfrentariam os americanos Marcel Latak e Tanishk Konduri, que avançaram à semifinal sem disputar o jogo. Não há pronunciamento do atleta sobre a desistência, mas estima-se que a decisão seja por precaução, considerando a semifinal de simples marcada para esta sexta-feira.

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Sesko foi a dupla do brasileiro no título de Wimbledon desta temporada. No simples, porém, o esloveno foi eliminado ainda na primeira fase. Já Latak, que enfrentaria a dupla, também está na outra semifinal do simples e, caso avance contra o alemão Jamie Mackenzie, pode ser o adversário de uma possível final contra Guto no US Open juvenil.

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