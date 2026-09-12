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Na final do US Open Juvenil, Guto Miguel busca igualar feito de João Fonseca

Tenista brasileiro se aproxima ainda de conquistar o terceiro Grand Slam da temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 09:48
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Guto Miguel em uma das vitórias em Roland Garros (Foto: Divulgação)
Guto Miguel em uma das vitórias em Roland Garros (Foto: Divulgação)

O Brasil está na final do US Open Juvenil. Número 1 do mundo, Guto Miguel garantiu a vaga na decisão ao derrotar o austríaco Thilo Behrmann por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e segue na busca pelo terceiro título de Grand Slam em 2026. Aos 17 anos, o brasileiro pode entrar para uma seleta lista caso conquiste o troféu em Nova York: a de brasileiros campeões do torneio juvenil.

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Guto Miguel precisou de apenas dois sets para confirmar a classificação, mas teve trabalho principalmente no início da partida. O brasileiro salvou um break point no primeiro game de serviço e, na sequência, conseguiu a quebra no saque de Behrmann. Com a vantagem, administrou a parcial e fechou em 6/4. No segundo set, chegou a abrir 2/0, permitiu o empate, mas retomou o controle para repetir o placar e garantir a vaga.

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O primeiro título de Guto em competições desse nível veio em Roland Garros, em junho, quando foi campeão da chave de simples. No mês seguinte, o brasileiro voltou a levantar um troféu de Grand Slam, desta vez nas duplas, ao lado do esloveno Ziga Sesko. Com isso, soma dois títulos na temporada e reforça a liderança do ranking mundial juvenil da ITF.

Caso vença também no US Open, Guto entrará para a seleta lista de brasileiros campeões do torneio juvenil. Thiago Wild foi o primeiro do país a conquistar o título, em 2018. Cinco anos depois, em 2023, João Fonseca repetiu o feito e levou o troféu para casa.

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Agora, Guto terá a oportunidade de igualar a marca de João Fonseca e Thiago Wild, além de conquistar seu primeiro título de Grand Slam em simples no US Open. Neste sábado (12), o tenista de 17 anos enfrentará o norte-americano Marcel Latak na decisão, a partir das 13h (de Brasília).

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