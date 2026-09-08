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Wawrinka é confirmado pela Suíça para duelo contra João Fonseca na Davis

Veterano de 41 anos disputará sua última Copa Davis diante do Brasil, no Rio de Janeiro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 14:14
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O suíço Stan Wawrinka comemora a vitória na estreia de Umag (Divulgação)
O suíço Stan Wawrinka comemora a vitória na estreia de Umag (Divulgação)

Stan Wawrinka estará em quadra no Rio de Janeiro para um dos últimos compromissos de sua carreira. O suíço foi incluído na equipe que enfrentará o Brasil pela Copa Davis, nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca. O confronto será realizado em piso duro e coberto e marcará o primeiro encontro entre o veterano e João Fonseca no circuito profissional.

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Aos 41 anos, Wawrinka vive sua temporada de despedida do tênis e terá a oportunidade de representar a Suíça pela última vez na competição. O duelo é válido pelo Grupo Mundial I e terá como prêmio uma vaga nos Qualifiers do Grupo Mundial de 2027.

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Suíça terá Wawrinka como principal nome

Atual número 127 do ranking da ATP, Wawrinka retorna à Copa Davis pela primeira vez desde 2023. O suíço tem uma história importante na competição: em 2014, foi peça fundamental na campanha que levou o país ao primeiro título da história.

A convocação suíça também conta com Remy Bertola, atual 174º colocado do ranking, Jérôme Kym (178º), Dominic Stricker (273º) e Jakub Paul, que aparece na 869ª posição em simples e na 65ª em duplas. Além da conquista na Davis, Wawrinka também construiu uma carreira marcada por três títulos de Grand Slam. Ele venceu o Australian Open em 2014, Roland Garros em 2015 e o US Open em 2016. Ao todo, soma 16 troféus de simples no circuito da ATP e chegou ao terceiro lugar do ranking mundial.

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João Fonseca será o principal nome do Brasil

Do outro lado, o Brasil terá João Fonseca como destaque da equipe comandada por Jaime Oncins. O carioca aparece atualmente na 26ª colocação da ATP e terá pela frente a possibilidade de enfrentar Wawrinka pela primeira vez na carreira. A seleção brasileira ainda terá Gustavo Heide (128º), Matheus Pucinelli (260º), além dos especialistas em duplas Orlando Luz e Rafael Matos.

Fonseca chega ao confronto depois de ficar fora do US Open por causa de uma lesão muscular na região abdominal. O problema também o afastou das quadras nas últimas semanas. Wawrinka, por sua vez, participou do Grand Slam nova-iorquino após receber um convite para disputar o torneio.

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— Temos um desafio muito importante pela Copa Davis contra a Suíça. E contamos muito com a torcida de vocês para fazer a diferença — afirmou Fonseca em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Tênis.

Primeiro duelo entre Fonseca e Wawrinka

Apesar da diferença de 21 anos entre os dois tenistas, Fonseca e Wawrinka ainda não se enfrentaram no circuito profissional. O suíço nasceu em 1985, enquanto o brasileiro é de 2006.

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O confronto na Copa Davis será, portanto, o primeiro capítulo do duelo entre duas gerações distintas do tênis. Fonseca tenta consolidar seu espaço entre os principais jogadores do mundo, enquanto Wawrinka se aproxima do encerramento de uma trajetória que inclui títulos de três Grand Slams.

Pelo Brasil, João Fonseca já disputou seis partidas de simples em confrontos do Grupo Mundial da Davis, com quatro vitórias e duas derrotas. Antes disso, ainda na categoria juvenil, o carioca integrou a equipe brasileira campeã da Copa Davis Juvenil em 2022.

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João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati
João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

O que está em jogo na Copa Davis

O vencedor do confronto entre Brasil e Suíça garantirá presença nos Qualifiers do Grupo Mundial de 2027. A etapa será disputada no início da próxima temporada e dará aos vencedores a possibilidade de avançar na luta pelo título da Copa Davis. A seleção derrotada, por outro lado, terá de disputar os playoffs de permanência na principal divisão da competição, em busca da manutenção no Grupo Mundial.

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