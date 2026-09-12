Guto Miguel leva virada e fica com o vice do US Open Juvenil

O tenista brasileiro Guto Miguel perdeu de virada a decisão do US Open Juvenil neste sábado (12). Diante do norte-americano Marcel Latak, Guto venceu o primeiro set com relativa facilidade, mas viu o representante da casa crescer a partir do segundo e sucumbiu por 2 sets a 1 (3/6, 7/5 e 7/6 ). Com isso, o brasileiro deixou escapar aquele que seria o terceiro título de Grand Slam na temporada.

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No jogo, Guto Miguel não teve maiores dificuldades para vencer o primeiro set, mas viu Latak fazer jogo duro no segundo. O brasileiro perdia por 4/3 e virou para 5/4, mas o norte-americano retomou o controle e fechou o set em 7/5.

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A partida continuou bastante equilibrada no set decisivo, com Guto e Latak confirmando os serviços e disputando ponto a ponto. O set acabou em 6/6, e a decisão do título foi para o tiebreak. No duelo de desempate, o norte-americano chegou a abrir quatro pontos de vantagem, mas Guto reagiu e ainda salvou quatro match points. O brasileiro ainda teve o ponto do jogo, mas levou a virada em um duelo que fechou em 15/13.

Cabeça-de-chave nº1 do US Open Juvenil, Guto Miguel lidera o ranking da categoria da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) e, aos 17 anos, ocupa a 660ª posição na Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

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Além do vice-campeonato do US Open Juvenil, Guto Miguel foi campeão de simples em Roland Garros, e de duplas em Wimbledon. Na ocasião, ele jogou ao lado do esloveno Ziga Sesko.

Guto Miguel durante o US Open Juvenil (Foto: Julian Finney/Getty Images via AFP)

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