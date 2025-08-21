Público canta parabéns para João Fonseca após exibição no US Open; vídeo

Na noite desta quinta-feira (21), o aniversariante João Fonseca foi uma das estrelas de uma divertida partida de duplas na quadra central do US Open, a maior da modalidade em todo o planeta, com capacidade para mais de 22 mil torcedores. Num encontro de gerações, o carioca, de 19 anos, jogou ao lado do argentino Juan Martin Del Potro e venceu os americanos Andy Roddick e Alex Michelsen por 11/9. A brincadeira foi disputada em um matchtiebreak (de 10 pontos).

Tanto Roddick, em 2003, quanto Delpo, em 2009, foram campeões do Grand Slam americano. Michelsen, de 20 anos, por sua vez, é uma das estrelas da NextGen, assim como o brasileiro.



Ao final, o público e os jogadores cantaram parabéns para o jovem brasileiro, agora com 19 anos.



Abaixo, o vídeo do parabéns:



Um dos pontos da divertida partida no Arthur Ashe Stadium:

Mais cedo, o número 1 do Brasil postou um vídeo agradecendo os parabéns:







Nesta quinta-feira (21), João Fonseca conheceu seu rival de estreia do US Open, que começa domingo (24). Será o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 anos, atual 45º do mundo, uma posição abaixo do brasileiro. O confronto é inédito.

Tal como o número 1 do Brasil, o tenista da Sérvia soma um título no ano em um ATP 250, conquistado também em fevereiro. Enquanto Kecmanovic (ex-27 do mundo, sua melhor colocação, em 2023) ergueu o troféu em Delray Beach, nos EUA, na quadra rápida, como o torneio em Nova York, o carioca sagrou-se campeão em Bueno Aires, no saibro (vídeo abaixo). Aliás, aos 18 anos, João Fonseca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível.

Na conquista em solo americano, Kecmanovic venceu apenas um top 40, o anfitrião Alex Michelsen (37º), nas semifinais. Na final (vídeo abaixo), o triunfo foi sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (60º), salvando dois match points. Enquanto, antes, o tenista sérvio venceu o compatriota Borna Gojo (414º), o japonês Yoshihito Nishioka (63º) e o americano Marcos Giron (49º).

O título em Delray Beach foi o segundo da carreira do rival de João Fonseca. O primeiro foi em Kitzbuhel, na Áustria, no saibro, em 2020.

Nesta quinta-feira (21), Kecmanovic perdeu nas quartas de final do ATP 250 de Winston Salem: 6/1 e 6/4 para o anfitrião Sebastian Korda (86º, vídeo abaixo).

João Fonseca não perdeu sets em estreias de Slam

O US Open, em Nova York, é o quarto Grand Slam seguido do brasileiro como profissional, todos na atual temporada. Nos três primeiros, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, venceu as estreias sem ceder sets. Com destaque para a primeira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, quando conquistou a maior vitória na carreira até aqui, sua primeira contra um top 10, derrubando o russo Andrey Rublev (9º, vídeo abaixo).

continua após a publicidade

Caso vença mais uma estreia de Major, o número 1 do Brasil deve enfrentar o tcheco Tomas Machac (22º), na segunda rodada, ou o italiano Luca Nardi (83º). Numa eventual terceira rodada, João Fonseca pode reencontrar o tcheco Jakub Mensik (16º) ou o húngaro Fabian Marozsan (53º). Enquanto o carioca derrotou o primeiro na fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro, perdeu para o segundo na estreia do Masters 1000 de Roma, em maio.

Se alcançar uma inédita fase de oitavas de final de Slam, João Fonseca pode reencontrar o anfitrião Taylor Fritz (4º), seu algoz na segunda rodada da grama do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.



Nos últimos dois Majors, o número 1 do Brasil parou na terceira rodada: em Roland Garros, diante do britânico Jack Draper, e em Wimbledon, no duelo com o chileno Nicolas Jarry.

