IA crava resultado de Atlético-MG x Santos pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da competição
O Atlético-MG recebe o Santos, nesta quarta-feira (16), às 19h na Arena MRV pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e a Inteligência Artificial projetou o resultado da partida. Na partida de ida, o Peixe venceu o Atlético por 2 a 0 e leva a vantagem para o confronto de volta.
Santos tem retorno de titular para jogo decisivo da Sul-Americana; veja provável escalação
Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
➡️Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Palpite do Confronto
- Placar (Tempo Normal): Atlético-MG 2 x 1 Santos
- Cenário de Classificação: O Santos deve adotar uma postura mais reativa para proteger a vantagem de dois gols. O Atlético-MG, empurrado por sua torcida na Arena MRV, tende a pressionar desde os minutos iniciais. Um triunfo do Galo por um gol de diferença faz parte do cenário provável, porém seria insuficiente para reverter a eliminatória, garantindo o Peixe na próxima fase.
Com a vantagem, o Peixe pode perder por até um gol de diferença que ainda assim garante a classificação. Uma vitória do Galo por dois gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por três ou mais gols de diferença classifica diretamente o clube mineiro para as semifinais.
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Como chegam as equipes?
O Atlético Mineiro vem de vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, em partida disputada na Arena MRV.
O Santos também chega embalado por um triunfo. O Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1, pelo Brasileirão, em jogo realizado na Vila Belmiro.
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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Santos
SANTOS X ATLÉTICO-MG
COPA SUL-AMERICANA - quartas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de Setembro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir!
🟨 Arbitragem: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)
📺 VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)
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