Com final definida, US Open terá campeão inédito em 2026
Ben Shelton e Alexander Zverev se enfrentam na decisão do Grand Slam norte-americano
O US Open terá um campeão inédito na chave masculina em 2026. Alexander Zverev e Ben Shelton garantiram suas vagas na decisão do último Grand Slam da temporada ao vencerem as semifinais nesta sexta-feira (11) e agora se enfrentam pelo título em Nova York. A final será disputada neste domingo (13), a partir das 15h (de Brasília).
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Número 2 do mundo, Zverev derrotou o russo Karen Khachanov por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (9/7) e 7/6 (8/6). O alemão disputará sua segunda final de US Open, depois de ter sido vice-campeão em 2020, quando foi derrotado pelo austríaco Dominic Thiem. Agora, busca o segundo título de Grand Slam da carreira após conquistar Roland Garros neste ano.
Zverev vive uma sequência especial nos principais torneios do circuito. Depois de conquistar Roland Garros e ser vice-campeão de Wimbledon, o alemão chega à terceira final consecutiva de Grand Slam. Com isso, se junta a um grupo seleto de tenistas que alcançaram o feito no século, assim como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
Shelton, por sua vez, superou o compatriota Frances Tiafoe por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3, 6/3 e 7/5. Aos 23 anos, o norte-americano alcançou sua primeira final de Grand Slam e tentará conquistar o primeiro título de Major da carreira. A conquista o colocaria no Top 5 do ranking mundial, superando, inclusive, Djokovic.
Independentemente do resultado, o US Open terá um novo campeão masculino em Nova York (EUA). O único ex-vencedor que chegou às quartas de final este ano foi Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio e número 3 do mundo. O espanhol, porém, foi eliminado exatamente por Shelton.
Apesar do momento de Ben Shelton, o retrospecto do confronto favorece amplamente Alexander Zverev. O veterano venceu os cinco duelos entre os tenistas e perdeu apenas um set para o norte-americano, justamente no primeiro encontro entre eles, nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, em 2024.
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