João Fonseca cai além do esperado no ranking mundial da ATP

A saída de João Fonseca do US Open custou mais do que o projetado anteriormente. Com uma lesão no abdômen, o brasileiro decidiu não disputar o último Grand Slam da temporada, apesar de saber que isso afetaria sua posição no ranking ATP. A nova atualização, porém, se mostrou ser ainda pior do que a esperada na prévia oficial da entidade.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A projeção em tempo real, apresentada pela própria Associação de Tenistas Profissionais (ATP), colocada o tenista de 20 anos como 28º colocado. Com o fim do US Open, a entidade atualizou oficialmente o ranking, e a nova posição de João surpreendeu.

continua após a publicidade

Por conta da ausência no Major dos Estados Unidos, Fonseca caiu três posições e foi para 29ª colocação, com um total de 1750 pontos de classificação. A novidade é a ascensão do chilena Alejandro Tabilo, que ultrapassou o brasileiro na lista. Apenas 28 pontos separam os dois tenistas no ranking.

João Fonseca volta na Copa Davis

O próximo compromisso de João será a Copa Davis, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 20 anos à sua cidade natal em disputa pelo Brasil contra a Suíça.

continua após a publicidade

Depois de jogar em casa, João Fonseca terá pela frente sua primeira oportunidade de voltar a pontuar no ranking mundial: o ATP 500 de Tóquio. O campeonato acontece ainda em setembro, quando retorna ao circuito profissional. A participação em Tóquio marcará a primeira aparição do brasileiro em um torneio durante a gira asiática.

João Fonseca celebra ponto na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.