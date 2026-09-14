João Fonseca cai além do esperado no ranking mundial da ATP
Brasileiro desistiu do US Open e acabou perdendo três posições do ranking
A saída de João Fonseca do US Open custou mais do que o projetado anteriormente. Com uma lesão no abdômen, o brasileiro decidiu não disputar o último Grand Slam da temporada, apesar de saber que isso afetaria sua posição no ranking ATP. A nova atualização, porém, se mostrou ser ainda pior do que a esperada na prévia oficial da entidade.
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A projeção em tempo real, apresentada pela própria Associação de Tenistas Profissionais (ATP), colocada o tenista de 20 anos como 28º colocado. Com o fim do US Open, a entidade atualizou oficialmente o ranking, e a nova posição de João surpreendeu.
Por conta da ausência no Major dos Estados Unidos, Fonseca caiu três posições e foi para 29ª colocação, com um total de 1750 pontos de classificação. A novidade é a ascensão do chilena Alejandro Tabilo, que ultrapassou o brasileiro na lista. Apenas 28 pontos separam os dois tenistas no ranking.
João Fonseca volta na Copa Davis
O próximo compromisso de João será a Copa Davis, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 20 anos à sua cidade natal em disputa pelo Brasil contra a Suíça.
Depois de jogar em casa, João Fonseca terá pela frente sua primeira oportunidade de voltar a pontuar no ranking mundial: o ATP 500 de Tóquio. O campeonato acontece ainda em setembro, quando retorna ao circuito profissional. A participação em Tóquio marcará a primeira aparição do brasileiro em um torneio durante a gira asiática.
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