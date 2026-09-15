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Duas décadas depois, Guga e Meligeni voltam juntos à Copa Davis no Rio

Ídolos do tênis brasileiro acompanharão de perto João Fonseca e o time do Brasil

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 18:03
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Fernando Meligeni e Guga em ação da Stella Artois antes da Copa Davis
Fernando Meligeni e Guga em ação da Stella Artois antes da Copa Davis (Foto: Divulgação)

Guga Kuerten e Fernando Meligeni estarão juntos novamente em um palco que fez parte de momentos importantes de suas carreiras. Os dois ex-tenistas foram convidados pela Stella Artois para acompanhar a Copa Davis no Rio de Janeiro e estarão na Farmasi Arena durante o confronto entre Brasil e Suíça, marcado para os dias 18 e 19 de setembro. Desta vez, porém, Guga e Fininho estarão fora das quadras, na torcida pela equipe brasileira.

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A dupla conhece bem a atmosfera da competição. Em 2000, Guga e Meligeni fizeram parte do time que levou o Brasil até as semifinais da Copa Davis, em uma das melhores campanhas da história do país no torneio. Mais de duas décadas depois, os dois voltam a viver a disputa de uma perspectiva diferente, acompanhando de perto a nova geração do tênis brasileiro.

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Entre os atletas que estarão em quadra está João Fonseca, número 1 do Brasil e 29º do mundo. Recuperado da lesão no abdômen que o tirou do US Open, o carioca iniciou na segunda-feira (14) a preparação ao lado dos demais integrantes da equipe comandada por Jaime Oncins.

João Fonseca volta à Copa Davis após um ano

João Fonseca disputará a Copa Davis pela primeira vez desde setembro de 2025. Na ocasião, o brasileiro foi um dos destaques da vitória sobre a Grécia, em Atenas, ao derrotar Stefanos Tsitsipas na quadra rápida. Em fevereiro deste ano, porém, o número 1 do Brasil não participou do confronto contra o Canadá, fora de casa, e optou por se preparar para a defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires, mas acabou eliminado logo na estreia do torneio argentino.

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Agora, o número 1 do Brasil retorna à competição justamente em casa contra o suíço Stan Wawrinka. Além de Fonseca, Jaime Oncins terá à disposição Gustavo Heide, Matheus Pucinelli, Orlando Luz e Rafael Matos para o duelo contra a Suíça.

Do outro lado, a principal referência será justamente um velho conhecido de Guga. Aos 41 anos, Wawrinka vive a última temporada da carreira e disputará sua última Copa Davis. O suíço, que já foi número 3 do mundo e conquistou três títulos de Grand Slam, não defendia o país na competição desde 2023. Os dois, inclusive, estarão juntos em uma ação promovida pela Stella Artois durante a competição.

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João Fonseca em treino da seleção na Barra da Tijuca
João Fonseca em treino da seleção na Barra da Tijuca (Foto: André Gemmer/CBT)
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