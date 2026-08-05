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Ex-número 2, Ruud vence e busca revanche contra João Fonseca

Norueguês passa fácil pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo no Canadá

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 15:45
Atualizado há 1 minutos
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Casper Ruud treina saque em Montreal
Casper Ruud treina saque em Montreal (Foto: Divulgação)

Ex-número 2 do mundo, ranking alcançado em 2022, Casper Ruud, de 27 anos, voltará a cruzar o caminho de João Fonseca. Eliminado pelo brasileiro nas oitavas de final de Roland Garros, no saibro, no dia 31 de maio, o norueguês vai enfrentar, na sexta-feira, o brasileiro. Isso porque, nesta quarta, o 14º do ranking passou pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo (52º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.

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O triunfo sobre o número 1 da Noruega - no primeiro confronto entre ambos - levou o jovem brasileiro, de 19 anos, à sua melhor campanha em Grand Slams. Dois dias antes, também na quadra central de Paris, a Philippe Chatrier, o carioca conquistou a maior vitória da carreira: após estar perdendo por 2 sets a 0, João Fonseca virou para cima do tricampeão sérvio Novak Djokovic.

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Atual campeão no caminho

Se derrotar novamente Ruud, o carioca enfrenta, nas oitavas de final, o belga Zizou Bergs (34º) ou o americano: Ben Shelton (10º atual campeão), algoz do compatriota Jenson Brooksby (74º), por 6/3 e 7/5. Em abril, na campanha rumo ao título do ATP 500 de Munique, na Alemanha, o tenista dos EUA superou João Fonseca, nas quartas de final.

Rival de João Fonseca foi semifinalista em 2022

Em sua quinta participação no torneio canadense, Ruud tem como melhor resultado as semifinais de 2022. Na ocasião, o norueguês foi superado pelo polonês Hubert Hurkacz.

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O brasileiro, por sua vez, joga o Masters 1000 em solo canadense pela segunda vez. Ano passado, Em Toronto, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira perdeu na estreia para o australiano Tristan Schookate.

Nesta quarta, o brasileiro superou o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, por 7/6 e 7/5. O rival vinha do qualifying e derrotou, na terça-feira, o americano Martin Damm, já na chave principal.

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- Acho que o João do ano passado teria se perdido mentalmente. Estou mais maduro. Fiquei algumas semanas sem jogar, então sabia que sacar para o jogo seria um pouco mais tenso (no 5/4). Eu me senti bem, encaixei algumas boas devoluções e o pressionei, acho que eu precisava daquele break no 5/5 - disse João, ainda em quadra. Em setembro do ano passado, no primeiro confronto diante do ex-número 3, o carioca, de 19 anos, também havia vencido, em Atenas, pela Copa Davis.

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