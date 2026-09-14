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Brasileiros ganham posições no ranking da ATP após US Open

Atualização após o último Grand Slam da temporada mexeu no top 10 e teve mudanças importantes entre os brasileiros

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 14:53
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca reage após ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
João Fonseca reage após ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A atualização do ranking da ATP após o US Open teve diferentes efeitos entre os brasileiros. Enquanto João Fonseca permanece como o principal representante do país, outros nomes ganharam posições importantes na lista divulgada nesta segunda-feira (14).

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Fonseca aparece agora na 29ª colocação, com 1.750 pontos. O tenista não disputou o último Grand Slam da temporada por conta de dores abdominais e, com a atualização, perdeu três posições. Logo atrás dele entre os brasileiros está Gustavo Heide. O paulista subiu cinco colocações e alcançou o 123º lugar, com 1.017 pontos.

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Quem teve uma evolução mais expressiva foi Thiago Wild. O brasileiro ganhou 57 posições de uma só vez e passou a ocupar a 141ª colocação, com 921 pontos. O salto foi um dos maiores entre os tenistas do país nesta atualização. João Lucas Reis também apareceu em alta. O pernambucano avançou 62 posições e agora está no 220º lugar do ranking, com 618 pontos.

Mudanças no topo do ranking

Fora do grupo dos brasileiros, a principal novidade no ranking foi a ascensão de Ben Shelton. Vice-campeão do US Open, o norte-americano ganhou cinco posições e chegou ao quarto lugar, a melhor colocação de sua carreira.

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Shelton foi derrotado por Alexander Zverev na decisão do Grand Slam, mas a campanha em Nova York garantiu uma importante evolução na lista. O alemão segue na segunda posição, atrás apenas de Jannik Sinner. Carlos Alcaraz completa o top 3. O espanhol foi eliminado justamente por Shelton nas quartas de final do US Open. Outra mudança de destaque envolve Novak Djokovic. Eliminado na primeira rodada por Mariano Navone, o sérvio caiu para a 12ª colocação e deixou o top 10 pela primeira vez em oito anos.

Brasileiros no ranking da ATP

João Lucas Reis: 220º- 618 pontos

João Fonseca: 29º- 1.750 pontos

Gustavo Heide: 123º- 1.017 pontos

Thiago Wild: 141º- 921 pontos

João Fonseca no Masters 1000 de Montreal
João Fonseca no Masters 1000 de Montreal (Foto: Reprodução/Instagram)

Top 30 do ranking da ATP

    1.
  1. Jannik Sinner- 11.500 pontos
    2. 2.
  2. Alexander Zverev- 9.690
    3. 3.
  3. Carlos Alcaraz- 5.560
    4. 4.
  4. Ben Shelton- 4.680
    5. 5.
  5. Felix Auger-Aliassime- 3.890
    6. 6.
  6. Daniil Medvedev- 3.770
    7. 7.
  7. Flavio Cobolli- 3.720
    8. 8.
  8. Frances Tiafoe- 3.380
    9. 9.
  9. Alex de Minaur- 3.300
    10. 10.
  10. Taylor Fritz- 3.175
    11. 11.
  11. Arthur Fils- 3.150
    12. 12.
  12. Novak Djokovic- 2.980
    13. 13.
  13. Learner Tien- 2.755
    14. 14.
  14. Rafael Jodar- 2.659
    15. 15.
  15. Jakub Mensik- 2.495
    16. 16.
  16. Brandon Nakashima- 2.485
    17. 17.
  17. Alexander Bublik- 2.425
    18. 18.
  18. Casper Ruud- 2.335
    19. 19.
  19. Tommy Paul- 2.325
    20. 20.
  20. Lorenzo Musetti- 2.255
    21. 21.
  21. Valentin Vacherot- 2.250
    22. 22.
  22. Luciano Darderi- 2.200
    23. 23.
  23. Francisco Cerundolo- 2.130
    24. 24.
  24. Jiri Lehecka- 2.120
    25. 25.
  25. Andrey Rublev- 1.930
    26. 26.
  26. Karen Khachanov- 1.800
    27. 27.
  27. Alexander Blockx- 1.788
    28. 28.
  28. Alejandro Tabilo- 1.778
    29. 29.
  29. João Fonseca- 1.750
    30. 30.
  30. Alejandro Davidovich Fokina- 1.680

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