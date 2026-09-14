Brasileiros ganham posições no ranking da ATP após US Open
Atualização após o último Grand Slam da temporada mexeu no top 10 e teve mudanças importantes entre os brasileiros
A atualização do ranking da ATP após o US Open teve diferentes efeitos entre os brasileiros. Enquanto João Fonseca permanece como o principal representante do país, outros nomes ganharam posições importantes na lista divulgada nesta segunda-feira (14).
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Fonseca aparece agora na 29ª colocação, com 1.750 pontos. O tenista não disputou o último Grand Slam da temporada por conta de dores abdominais e, com a atualização, perdeu três posições. Logo atrás dele entre os brasileiros está Gustavo Heide. O paulista subiu cinco colocações e alcançou o 123º lugar, com 1.017 pontos.
Quem teve uma evolução mais expressiva foi Thiago Wild. O brasileiro ganhou 57 posições de uma só vez e passou a ocupar a 141ª colocação, com 921 pontos. O salto foi um dos maiores entre os tenistas do país nesta atualização. João Lucas Reis também apareceu em alta. O pernambucano avançou 62 posições e agora está no 220º lugar do ranking, com 618 pontos.
Mudanças no topo do ranking
Fora do grupo dos brasileiros, a principal novidade no ranking foi a ascensão de Ben Shelton. Vice-campeão do US Open, o norte-americano ganhou cinco posições e chegou ao quarto lugar, a melhor colocação de sua carreira.
Shelton foi derrotado por Alexander Zverev na decisão do Grand Slam, mas a campanha em Nova York garantiu uma importante evolução na lista. O alemão segue na segunda posição, atrás apenas de Jannik Sinner. Carlos Alcaraz completa o top 3. O espanhol foi eliminado justamente por Shelton nas quartas de final do US Open. Outra mudança de destaque envolve Novak Djokovic. Eliminado na primeira rodada por Mariano Navone, o sérvio caiu para a 12ª colocação e deixou o top 10 pela primeira vez em oito anos.
Brasileiros no ranking da ATP
João Lucas Reis: 220º- 618 pontos
João Fonseca: 29º- 1.750 pontos
Gustavo Heide: 123º- 1.017 pontos
Thiago Wild: 141º- 921 pontos
Top 30 do ranking da ATP
- Jannik Sinner- 11.500 pontos
- Alexander Zverev- 9.690
- Carlos Alcaraz- 5.560
- Ben Shelton- 4.680
- Felix Auger-Aliassime- 3.890
- Daniil Medvedev- 3.770
- Flavio Cobolli- 3.720
- Frances Tiafoe- 3.380
- Alex de Minaur- 3.300
- Taylor Fritz- 3.175
- Arthur Fils- 3.150
- Novak Djokovic- 2.980
- Learner Tien- 2.755
- Rafael Jodar- 2.659
- Jakub Mensik- 2.495
- Brandon Nakashima- 2.485
- Alexander Bublik- 2.425
- Casper Ruud- 2.335
- Tommy Paul- 2.325
- Lorenzo Musetti- 2.255
- Valentin Vacherot- 2.250
- Luciano Darderi- 2.200
- Francisco Cerundolo- 2.130
- Jiri Lehecka- 2.120
- Andrey Rublev- 1.930
- Karen Khachanov- 1.800
- Alexander Blockx- 1.788
- Alejandro Tabilo- 1.778
- João Fonseca- 1.750
- Alejandro Davidovich Fokina- 1.680
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