A atualização do ranking da ATP após o US Open teve diferentes efeitos entre os brasileiros. Enquanto João Fonseca permanece como o principal representante do país, outros nomes ganharam posições importantes na lista divulgada nesta segunda-feira (14).

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Fonseca aparece agora na 29ª colocação, com 1.750 pontos. O tenista não disputou o último Grand Slam da temporada por conta de dores abdominais e, com a atualização, perdeu três posições. Logo atrás dele entre os brasileiros está Gustavo Heide. O paulista subiu cinco colocações e alcançou o 123º lugar, com 1.017 pontos.

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Quem teve uma evolução mais expressiva foi Thiago Wild. O brasileiro ganhou 57 posições de uma só vez e passou a ocupar a 141ª colocação, com 921 pontos. O salto foi um dos maiores entre os tenistas do país nesta atualização. João Lucas Reis também apareceu em alta. O pernambucano avançou 62 posições e agora está no 220º lugar do ranking, com 618 pontos.

Mudanças no topo do ranking

Fora do grupo dos brasileiros, a principal novidade no ranking foi a ascensão de Ben Shelton. Vice-campeão do US Open, o norte-americano ganhou cinco posições e chegou ao quarto lugar, a melhor colocação de sua carreira.

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Shelton foi derrotado por Alexander Zverev na decisão do Grand Slam, mas a campanha em Nova York garantiu uma importante evolução na lista. O alemão segue na segunda posição, atrás apenas de Jannik Sinner. Carlos Alcaraz completa o top 3. O espanhol foi eliminado justamente por Shelton nas quartas de final do US Open. Outra mudança de destaque envolve Novak Djokovic. Eliminado na primeira rodada por Mariano Navone, o sérvio caiu para a 12ª colocação e deixou o top 10 pela primeira vez em oito anos.

Brasileiros no ranking da ATP

João Lucas Reis: 220º- 618 pontos

João Fonseca: 29º- 1.750 pontos

Gustavo Heide: 123º- 1.017 pontos

Thiago Wild: 141º- 921 pontos

João Fonseca no Masters 1000 de Montreal (Foto: Reprodução/Instagram)

Top 30 do ranking da ATP

1 . Jannik Sinner- 11.500 pontos 2 . Alexander Zverev- 9.690 3 . Carlos Alcaraz- 5.560 4 . Ben Shelton- 4.680 5 . Felix Auger-Aliassime- 3.890 6 . Daniil Medvedev- 3.770 7 . Flavio Cobolli- 3.720 8 . Frances Tiafoe- 3.380 9 . Alex de Minaur- 3.300 10 . Taylor Fritz- 3.175 11 . Arthur Fils- 3.150 12 . Novak Djokovic- 2.980 13 . Learner Tien- 2.755 14 . Rafael Jodar- 2.659 15 . Jakub Mensik- 2.495 16 . Brandon Nakashima- 2.485 17 . Alexander Bublik- 2.425 18 . Casper Ruud- 2.335 19 . Tommy Paul- 2.325 20 . Lorenzo Musetti- 2.255 21 . Valentin Vacherot- 2.250 22 . Luciano Darderi- 2.200 23 . Francisco Cerundolo- 2.130 24 . Jiri Lehecka- 2.120 25 . Andrey Rublev- 1.930 26 . Karen Khachanov- 1.800 27 . Alexander Blockx- 1.788 28 . Alejandro Tabilo- 1.778 29 . João Fonseca- 1.750 30 . Alejandro Davidovich Fokina- 1.680

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