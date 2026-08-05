João Fonseca celebra confiança na 30ª vitória em tie-breaks Na estreia em Montreal, brasileiro superou o grego Tsitsipas, por 7/6 (3) e 7/5

Apesar de ser um dos mais jovens do top 100, João Fonseca, aos 19 anos, vem tendo bom aproveitamento em tie-breaks, mesmo diante de rivais mais experientes. Pois, nesta quarta-feira, o brasileiro venceu esse desempate pela 30ª vez em 55 oportunidades, o nono em 14, apenas em 2026. Foi diante do grego Stefanos Tsitsipas, de 27 anos, ex-número 3 do mundo e atual 53º, por 7/6 (3) e 7/5).

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- Sabia que desde o começo seria difícil, ele impôs um ritmo muito forte, então estou feliz com a forma que eu me mantive focado desde o começo, impondo um ritmo bem alto. Tive uma quebra no começo, mas ele retornou com a quebra e eu consegui manter firme, ele estava até jogando um pouco melhor, mas eu consegui manter firme com o meu saque e, no tie-break, joguei confiante, agressivo, da forma que eu gosto, feliz com a forma que encarei - analisou o 27º do mundo.

A última vez em que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se deparou com um tie-break foi na estreia de Wimbledon, no final de junho, diante do experiente espanhol Roberto Bautista Agut, de 38 anos, ex-top 9. Novamente, o carioca venceu, daquela vez por 7/6 (4).

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João Fonseca ganhou dois tie-breaks em Roland Garros

Antes desse duelo na capital britânica, na grama, o carioca jogou três tie-breaks em Roland Garros, no saibro, no mês seguinte. E venceu dois deles: contra o anfitrião Luka Pavlovic, por 7/6 (6), na estreia, e o norueguês Casper Ruud, por 7/6 (8), nas oitavas de final). Já a derrota foi na fase seguinte, quando acabou derrotado (por 3 sets a 0): 7/6 (3) para o tcheco Jakub Mensik.

Superado mais um tie-break nesta quarta, o número 1 do Brasil celebrou, mais uma vez, a forma como encarou as adversidades diante do experiente grego:



Sacando em 5/4, sabia que ia sentir um pouco mais a tensão, pois estava um mês sem jogar. Então fiz boas devoluções, fui confiante, com convicção, e consegui a quebra de volta. Então, estou feliz com a forma como encarei o jogo mentalmente e seguimos para a terceira rodada.

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Na sexta-feira, o adversário de João Fonseca será Ruud, contra um dos quais venceu um tie-break na temporada.

Vitórias de João Fonseca em tie-breaks em 2026:

Stefanos Tsitsipas 7/3 (estreia do Masters 1000 de Montreal)

Roberto Bautista-Agut 7/4 (estreia de Wimbledon)

Casper Ruud 10/8 (oitavas de Roland Garros)

Luka Pavlovic 8/6 (estreia de Roland Garros)

Alejandro Tabilo 7/1 (estreia do Masters 1000 de Munique)

*Alexander Zverev 7/3 (quartas do Masters 1000 de Monte Carlo)

Karen Khachanov 9/7 (segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells)

Raphael Collignon: 7/2 (estreia do Masters 1000 de Indian Wells)

Thiago Monteiro: 7/1 (oitavas do Rio Open)

* Única ocasião, neste ano, que o brasileiro venceu o tie-break, mas perdeu o jogo.





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