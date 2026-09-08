Mesmo sem João Fonseca, Brasil segue vivo no US Open 2026

O caminho do Brasil no US Open vai muito além de João Fonseca. Apesar da desistência do tenista de 20 anos antes mesmo do torneio começar, os fãs podem seguir acreditando no título no Grand Slam norte-americano nas duplas femininas. E a responsável por manter o sonho vivo na temporada de 2026 é Luisa Stefani, número 3 do ranking mundial nas duplas.

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Brasil nas quartas da US Open

A única representante do Brasil foi à quadra na última segunda-feira (7), pelas oitavas de final das duplas femininas. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski (6ª do mundo), Luisa Stefani (3ª) superou a japonesa Eri Hozumi e a eslovena Andreja Klepac por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

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Agora, a dupla avança às quartas de final, que serão disputadas nesta terça-feira (8). As próximas adversárias serão as chinesas Zhang Shuai e Jiang Xinyu, atuais números 7 e 21 do mundo nas duplas, respectivamente. A partida está prevista para começar às 17h (de Brasília).

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em Roland Garros (Foto: Reprodução/Instagram: @wta)

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João Fonseca desiste do US Open

João Fonseca comunicou, há poucos dias do início do torneio, que não disputaria o US Open. Atualmente na 27ª posição da ATP, o jovem tenista sentiu dores na região abdominal durante o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O brasileiro abandonou a competição antes da terceira rodada e, após novos exames, decidiu não disputar o torneio em Nova York, decidindo priorizar a recuperação para retornar às competições em melhores condições.

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— Após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível. Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open — afirmou o tenista nas redes sociais.

O próximo compromisso de João Fonseca será a Copa Davis, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 20 anos à sua cidade natal em disputa pelo Brasil contra a Suíça.

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🎾 Brasil no US Openn

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