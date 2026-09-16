Alexander Zverev deixou o US Open com um dos maiores prêmios da carreira, mas uma parcela significativa do valor conquistado em quadra foi destinada aos impostos. O alemão recebeu US$ 5,5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) pelo título, porém a quantia sofre uma forte redução após a tributação nos Estados Unidos. Do valor bruto, aproximadamente R$ 13 milhões são destinados aos cofres públicos. A cobrança corresponde a quase metade da premiação recebida pelo campeão do Grand Slam.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Alexander Zverev conquista o US Open pela 1ª vez

Alexander Zverev conquistou o título do US Open neste domingo (13). O alemão, número 2 do mundo, derrotou o norte-americano Ben Shelton por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/6 (2), 5/7 e 6/2, em 3 horas e 33 minutos de partida no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.

continua após a publicidade

O triunfo marcou o primeiro título de Zverev no Grand Slam nova-iorquino e também encerrou uma espera após sua primeira final no torneio, em 2020, quando o alemão foi derrotado pelo austríaco Dominic Thiem.

Com a conquista, Zverev chegou ao segundo título de Grand Slam da carreira. O alemão também havia levantado o troféu de Roland Garros nesta temporada, quando venceu o italiano Flavio Cobolli na decisão.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca cai além do esperado no ranking mundial da ATP

➡️ Zverev supera Sinner e Alcaraz em ranking de premiações

➡️ Copa Davis: com João Fonseca, Brasil inicia treinos para duelo diante da Suíça

Alexander Zverev bate de direita na vitória sobre Arthur Fery em Wimbledon (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.