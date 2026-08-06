João Fonseca tenta quebrar jejum de 22 anos do Brasil no Masters do Canadá Brasileiro enfrenta Casper Ruud por vaga nas oitavas de final e para igualar

João Fonseca está a uma vitória de alcançar um feito que o tênis brasileiro não registra há 22 anos. O carioca disputa a terceira rodada do Masters 1000 do Canadá, em Montreal, e pode garantir vaga nas oitavas de final, igualando a melhor campanha de um brasileiro no torneio desde Gustavo Kuerten, em 2004.

A classificação para essa fase representaria mais um marco na trajetória do jovem de 19 anos. Na estreia, João Fonseca derrotou o grego Stefanos Tsitsipas e encerrou um jejum de 11 anos sem vitórias de brasileiros no Masters 1000 canadense. Agora, ele busca ampliar essa sequência e voltar a colocar o Brasil entre os protagonistas da competição.

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Se avançar às oitavas, o brasileiro encerrará um jejum de mais de duas décadas e seguirá vivo na briga por sua melhor campanha em um Masters 1000 na temporada.

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Guga é o último brasileiro nas oitavas

O último tenista do país a disputar as oitavas de final no torneio foi Gustavo Kuerten, em 2004, quando a competição foi realizada em Toronto. Na campanha, Guga superou o americano Robby Ginepri e o britânico Tim Henman antes de ser eliminado pelo tcheco Jan Hernych.

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A melhor participação do tricampeão de Roland Garros no Masters 1000 do Canadá, porém, aconteceu em 1997, em Montreal. Naquele ano, Kuerten venceu Michael Chang, então número 2 do mundo, e Fabrice Santoro para chegar às quartas de final, onde acabou derrotado pelo americano Chris Woodruff.

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João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca encara Casper Ruud

Para igualar a campanha de Gustavo Kuerten em 2004 e garantir vaga nas oitavas de final do Masters 1000 do Canadá, João Fonseca terá um grande desafio pela frente. O brasileiro enfrenta o norueguês Casper Ruud, cabeça de chave número 14, nesta sexta-feira (7), em duelo ainda sem horário definido.

Especialista em saibro, Ruud também tem resultados expressivos em quadras duras. Em cinco participações no Masters 1000 do Canadá, sua melhor campanha foi em 2022, quando alcançou as semifinais. Na ocasião, eliminou nomes como Diego Schwartzman e Félix Auger-Aliassime, mas acabou derrotado pelo polonês Hubert Hurkacz, que conquistaria o título do torneio.

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