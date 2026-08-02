Zebra francesa entra para seleto grupo com João Fonseca Arthur Gea é o sexto nascido a partir de 2005 a vencer um título de ATP

Até esse sábado (1º), apenas cinco tenistas nascidos a partir de 2005 haviam conquistado pelo menos um título de ATP. Entre eles, João Fonseca, que completa 20 anos no próximo dia 21 e venceu dois torneios em 2025. O sexto e mais novo integrante desse seleto grupo é o francês Arthur Gea, de 21 anos e 127º do mundo, que surpreendeu o canadense Denis Shapovalov (68º e ex-top 10) na final do ATP de Los Cabos, por 6/3 e 6/4.

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Quando desembarcou na cidade mexicana, o campeão somava apenas três vitórias em sete partidas em torneios ATP na temporada. E, para chegar à final em Los Cabos, deixou para trás o argentino Francisco Cerúndolo (20º), além do sul-coreano Soonwoo Kwon (158), , o americano Michael Zheng (118º), e Coleman Wong, de Hong Kong. Com o título, a zebra vai subir 45 posições, assumindo o 82º lugar.



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Em janeiro de 2025, aos 18 anos, o número 1 do Brasil se tornou o mais jovem da história do país a vencer um ATP. O feito foi no saibro do 250 de Buenos Aires, derrotando justamente Cerúndolo na final. Já em outubro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira ergueu o troféu do ATP 500 da Basileia, na Suíça, na quadra rápida.

Além de João Fonseca e Gea, os outros nomes nascidos a partir de 2005 que venceram esse nível de torneio são: o tcheco Jakub Mensik (de 20 anos, dois títulos, com destaque para o Masters 1000 de Miami de 2025), o americano Learner Tien (de 20, dois títulos), o chinês Shang Juncheng (de 20, um troféu) e o espanhol Rafael Jodar (de 19, uma conquista).

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João Fonseca estreia na quarta em Montreal

Na quarta-feira, em horário ainda a ser definido, o número 1 do Brasil e 27 do mundo estreia no Masters 1000 de Montreal. O rival sai do confronto de segunda-feira entre o americano Martin Damm (104º) e o grego Stefanos Tsitsipas (51º, ex-top 3). Ambos os tenistas saíram do qualifying.

O rei dos baixinhos ataca novamente!



João participou de uma ação com as crianças hoje em Montreal.



[Via IG/espnbrasil] pic.twitter.com/tYQSkcdI22 — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) August 2, 2026

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