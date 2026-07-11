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Por que Embolo foi expulso em Argentina x Suíça pela Copa?

Atacante suíço recebeu o segundo cartão amarelo após revisão do VAR por "erro de identidade", uma das mudanças implementadas pela Ifab para a Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 23:51
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Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina
Breel Embolo é expulso por simulação em Suíça x Argentina (Foto: Lars Baron/Getty Images/AFP)

A expulsão de Breel Embolo em Argentina x Suíça, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, chamou atenção por envolver uma das mudanças mais recentes no protocolo do árbitro de vídeo (VAR). O atacante suíço recebeu o segundo cartão amarelo após uma revisão por "erro de identidade", novidade implementada pela International Football Association Board (Ifab) para este Mundial.

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    O que aconteceu no lance?

    Aos 24 minutos do segundo tempo, Leandro Paredes dividiu uma bola com Embolo no meio-campo. Inicialmente, o árbitro marcou falta do volante argentino e aplicou cartão amarelo ao jogador da Argentina.

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    Antes do reinício da partida, porém, o VAR recomendou uma revisão do lance. Após analisar as imagens no monitor, o árbitro concluiu que Paredes não havia cometido falta e que Embolo simulou o contato. Com isso, o cartão amarelo do argentino foi anulado e transferido para o atacante suíço.

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    • Como Embolo já havia sido advertido anteriormente, ele recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso da partida.

    Embolo, da Suíça, é expulso no jogo contra a Argentina pela Copa do Mundo de 2026
    Embolo, da Suíça, é expulso no jogo contra a Argentina pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Por que o VAR pôde mudar a decisão?

    A intervenção foi possível graças a uma alteração no protocolo do VAR aprovada pela Ifab para a Copa do Mundo de 2026. A entidade passou a permitir que o árbitro de vídeo intervenha quando houver erro de identidade, ou seja, quando o árbitro pune o jogador errado durante uma infração.

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    Nesses casos, a revisão pode corrigir apenas a identidade do atleta punido. Como o árbitro entendeu que Paredes não cometeu a infração e que a simulação foi de Embolo, o cartão amarelo foi retirado do argentino e aplicado ao suíço.

    O protocolo determina que, nessas situações específicas, a revisão pode ocorrer mesmo antes do reinício da partida, permitindo a correção da advertência.

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    Breel Embolo chora após ser expulso por simulação em Suíça x Argentina
    Breel Embolo chora após ser expulso por simulação em Suíça x Argentina (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Quais mudanças o VAR recebeu na Copa de 2026?

    Além da revisão por erro de identidade, a Ifab ampliou a atuação do VAR em outras situações específicas nesta edição do Mundial. Agora, o árbitro de vídeo também pode recomendar revisão em:

    1. marcação incorreta de escanteio, desde que isso não atrase o reinício da partida;
    2. cartão vermelho decorrente de um segundo cartão amarelo claramente equivocado;
    3. casos de erro de identidade envolvendo cartões amarelos ou vermelhos.

    Não foi a primeira vez na Copa

    A aplicação da regra já havia ocorrido na fase de grupos, na vitória dos Estados Unidos por 4 a 1 sobre o Paraguai. Na ocasião, o árbitro mostrou cartão amarelo para o zagueiro Tim Ream, mas, após revisão do VAR, constatou que Miguel Almirón havia simulado a falta. O cartão foi retirado do defensor norte-americano e aplicado ao atacante paraguaio.

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