Por que Embolo foi expulso em Argentina x Suíça pela Copa?
Atacante suíço recebeu o segundo cartão amarelo após revisão do VAR por "erro de identidade", uma das mudanças implementadas pela Ifab para a Copa do Mundo
A expulsão de Breel Embolo em Argentina x Suíça, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, chamou atenção por envolver uma das mudanças mais recentes no protocolo do árbitro de vídeo (VAR). O atacante suíço recebeu o segundo cartão amarelo após uma revisão por "erro de identidade", novidade implementada pela International Football Association Board (Ifab) para este Mundial.
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O que aconteceu no lance?
Aos 24 minutos do segundo tempo, Leandro Paredes dividiu uma bola com Embolo no meio-campo. Inicialmente, o árbitro marcou falta do volante argentino e aplicou cartão amarelo ao jogador da Argentina.
Antes do reinício da partida, porém, o VAR recomendou uma revisão do lance. Após analisar as imagens no monitor, o árbitro concluiu que Paredes não havia cometido falta e que Embolo simulou o contato. Com isso, o cartão amarelo do argentino foi anulado e transferido para o atacante suíço.
Como Embolo já havia sido advertido anteriormente, ele recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso da partida.
Por que o VAR pôde mudar a decisão?
A intervenção foi possível graças a uma alteração no protocolo do VAR aprovada pela Ifab para a Copa do Mundo de 2026. A entidade passou a permitir que o árbitro de vídeo intervenha quando houver erro de identidade, ou seja, quando o árbitro pune o jogador errado durante uma infração.
Nesses casos, a revisão pode corrigir apenas a identidade do atleta punido. Como o árbitro entendeu que Paredes não cometeu a infração e que a simulação foi de Embolo, o cartão amarelo foi retirado do argentino e aplicado ao suíço.
O protocolo determina que, nessas situações específicas, a revisão pode ocorrer mesmo antes do reinício da partida, permitindo a correção da advertência.
Quais mudanças o VAR recebeu na Copa de 2026?
Além da revisão por erro de identidade, a Ifab ampliou a atuação do VAR em outras situações específicas nesta edição do Mundial. Agora, o árbitro de vídeo também pode recomendar revisão em:
- marcação incorreta de escanteio, desde que isso não atrase o reinício da partida;
- cartão vermelho decorrente de um segundo cartão amarelo claramente equivocado;
- casos de erro de identidade envolvendo cartões amarelos ou vermelhos.
Não foi a primeira vez na Copa
A aplicação da regra já havia ocorrido na fase de grupos, na vitória dos Estados Unidos por 4 a 1 sobre o Paraguai. Na ocasião, o árbitro mostrou cartão amarelo para o zagueiro Tim Ream, mas, após revisão do VAR, constatou que Miguel Almirón havia simulado a falta. O cartão foi retirado do defensor norte-americano e aplicado ao atacante paraguaio.
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