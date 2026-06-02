João Fonseca é dominado e perde para Mensik nas quartas de Roland Garros

Chegou ao fim a melhor campanha de um brasileiro, na chave masculina de um Grand Slam desde 2004. Nesta terça-feira, João Fonseca, aos 19 anos, não repetiu suas melhores atuações, chegou a salvar seis match-points na terceira parcial, mas caiu nas quartas de final de Roland Garros. Méritos para o impecável tcheco Jakub Mensik (27º do mundo), que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3).

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- Tentei focar no meu saque e nas minhas devoluções e estou feliz por avançar - disse o ex-número 12 do ranking mundial.



Sexta-feira, em sua primeira semifinal de Slam na carreira, o tcheco, de 20 anos, campeão do Masters de Miami de 2025, desafia o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev.

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O brasileiro se despede da segunda participação em Roland Garros com sua melhor campanha em Grand Slams. A última vez que um tenista do país, na chave masculina, foi tão longe aconteceu em 2004, quando o tricampeão Guga Kuerten também parou nas quartas em Paris.

Eliminado na terceira rodada na capital francesa (melhor campanha em torneios desse nível até então) , nesta edição o carioca venceu quatro partidas, com destaque para a virada sobre o tricampeão Novak Djokovic, na terceira rodada, após estar perdendo por 2 sets a 0. Foi a maior vitória do carioca na carreira.

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Como foi a derrota de João Fonseca

Na primeira parcial, João vinha levando a melhor sobre o rival nos pontos mais longos e dando relativo trabalho para o tcheco confirmar o serviço. Mas foi o número 27 do mundo, sacando muito bem e sendo agressivo logo nos primeiros pontos, quem conquistou a única quebra, no sexto game, para abrir vantagem. Dois games depois, o número 1 do Brasil ainda salvou um break, mas não chegou a ameaçar o potente serviço do oponente e perdeu o set.

O brasileiro abriu 40/0 no quinto game da parcial seguinte, mas levou a virada e voltou a ser quebrado. Novamente, João não ameaçou o potente serviço do rival. E sofreu nova quebra no último game.

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João Fonseca só teve seus primeiros dois breaks na abertura do terceiro set. E aproveitou o segundo para, enfim, se impôr no saque do oponente, com a terceira dupla-falta no game. Entretanto, no quarto game, sacando em 2/1 e 0/40, o número 1 do Brasil chegou a salvar três breaks, mas o europeu devolveu a quebra. Porém, João seguia lutando e voltou a levar a melhor no saque do adversário no sétimo game. O carioca sacou para o set em 5/4, salvou quatro breaks, mas voltou a ser quebrado. No 12º game, heroico, o carioca, sacando em 5/6, salvou seis match-points. No tiebreak, no entanto, o tcheco dominou e fechou na primeira chance.