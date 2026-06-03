João Fonseca desabafa após derrota: 'Estou descobrindo coisas novas'

A campanha de João Fonseca em Roland Garros chegou ao fim nesta terça-feira (2), mas deixou marcas positivas na trajetória do jovem tenista brasileiro. Eliminado nas quartas de final pelo tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0, o brasileiro celebrou os aprendizados adquiridos durante sua melhor participação em um torneio de Grand Slam.

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➡️Roland Garros homenageia João Fonseca após eliminação



Em entrevista após a partida, João Fonseca ressaltou o amadurecimento conquistado ao longo da competição, especialmente após superar desafios físicos e mentais durante a caminhada em Paris:

— Continuo sendo o mesmo jogador, só que agora conheço melhor meus limites. Eu não sabia se conseguiria lidar com uma partida de cinco horas ou de quatro, e agora sei que posso confiar no meu corpo e estou mais confiante no meu jogo. Minha mentalidade está no caminho certo. Depois de duas partidas em que consegui virar o jogo após estar perdendo por dois sets a zero, encontrando novas maneiras de jogar e me adaptando, acho que talvez eu seja o mesmo João, mas descobrindo coisas novas — afirmou.

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➡️João Fonseca entra para top 5 após maratona de 14 horas em Roland Garros

João Fonseca comemora ponto na partida contra Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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Reação no terceiro set

Fonseca foi superado por Mensik com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3). Apesar do placar em sets diretos, o brasileiro mostrou poder de reação na terceira parcial. Após ficar perto da eliminação, salvou seis match points e levou a disputa para o tie-break.

Do outro lado da quadra, Mensik, atual número 27 do ranking mundial, manteve a consistência ao longo do confronto e confirmou a classificação para as semifinais do Grand Slam francês.

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