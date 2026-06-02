João Fonseca chegou a Roland Garros após três derrotas seguidas e sem a certeza de que jogaria o torneio francês, após lesão no punho. Mas o brasileiro (30º do mundo) não só jogou, como alcançou, pela primeira vez em Grand Slams na carreira, as quartas de final. O número 1 do Brasil só parou diante do tcheco Jakub Mensik (27º), nesta terça-feira, que venceu por 3 sets a 0.

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Até essa edição em Paris, o carioca, de 19 anos, só havia feito uma partida de cinco sets na carreira: ano passado, na derrota para o italiano Lorenzo Sonego, na segunda rodada do Australian Open. No saibro francês, nas segunda e terceira rodadas, o brasileiro protagonizou duas viradas, após estar perdendo por 2 sets a 0: contra o croata Dino Prizmic (72 do mundo) e o sérvio Novak Djokovic (4º).

Gráfico mostra números da partida entre Jakub Mensik e João Fonseca em Roland Garros (Reprodução)

Frutração à parte pela contundente derrota nesta terça, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, com a serenidade habitual após vitórias e derrotas, se orgulhou dos feitos alcançados na capital francesa:



- Ter tido essa experiência de ir mais fundo num torneio tão grande é importante para mim. Isso me traz mais confiança no meu físico, no mental. Jogar cinco sets é muito diferente de jogar três. Apesar da derrota, foi um caminho muito bom, duas semanas bastante positivas, de trabalho duro, bastante aprendizado. Cheguei sem muitas expectativas, venci um jogo quase perdido na segunda rodada. Daí em diante, como tinha falado, foi um pouco de sonho, não queria ser acordado.

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Sobre o revés para o tcheco, que sacou e jogou muito bem, o brasileiro reconheceu que o rival mereceu alcançar a primeira semifinal de Slam na carreira, aos 20 anos:

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- A partida de hoje foi mérito do Jakub. Depois de uma gira mais longa do ano, terminar dessa forma foi muito positivo. Agora é seguir com a cabeça erguida, voltar para a casa, resetar e partir para a próxima.

Foi a primeira vez desde o tricampeão Guga Kuerten, em 2004, que um brasileiro alcançava as quartas de final de um Slam no masculino.

João Fonseca volta para temporada de grama

No dia 15, começa o novo desafio para o número 1 do Brasil: o ATP 500 de Halle, na grama, o primeiro preparatório para Wimbledon, que começa no dia 26.