A trajetória de João Fonseca em Roland Garros chegou ao fim nesta terça-feira (2), mas deixou marcas importantes para o tênis brasileiro. Eliminado nas quartas de final pelo tcheco Jakub Mensik, o brasileiro de 19 anos recebeu homenagens dos perfis oficiais de Roland Garros e da ATP após sua melhor campanha em um torneio de Grand Slam.

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Fonseca foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3). Apesar do placar, o brasileiro mostrou poder de reação no terceiro set, quando salvou seis match points antes de levar a decisão para o tie-break. Do outro lado, Mensik, atual número 27 do mundo, teve atuação consistente e garantiu vaga nas semifinais do Grand Slam francês.

A campanha de João Fonseca foi a melhor de um brasileiro na chave masculina de um Grand Slam desde 2004, consolidando o jovem tenista como uma das principais promessas do esporte mundial.

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Brazil's Joao Fonseca reacts to a point against Norway's Casper Ruud during their men's singles match on day 8 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 31, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Homenagens nas redes sociais

Pouco depois da partida, os perfis oficiais de Roland Garros e da ATP publicaram mensagens de reconhecimento ao desempenho do brasileiro.

Em uma das publicações, o torneio escreveu:

— Uma campanha fenomenal para se orgulhar, João.

Já em outra publicação, Roland Garros se despediu de João Fonseca e demonstrou confiança no retorno do brasileiro ao torneio:

— Até o próximo.

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