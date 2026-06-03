Roland Garros homenageia João Fonseca após eliminação
Brasileiro caiu nas quartas, mas recebeu mensagens de reconhecimento do torneio
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A trajetória de João Fonseca em Roland Garros chegou ao fim nesta terça-feira (2), mas deixou marcas importantes para o tênis brasileiro. Eliminado nas quartas de final pelo tcheco Jakub Mensik, o brasileiro de 19 anos recebeu homenagens dos perfis oficiais de Roland Garros e da ATP após sua melhor campanha em um torneio de Grand Slam.
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Fonseca foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3). Apesar do placar, o brasileiro mostrou poder de reação no terceiro set, quando salvou seis match points antes de levar a decisão para o tie-break. Do outro lado, Mensik, atual número 27 do mundo, teve atuação consistente e garantiu vaga nas semifinais do Grand Slam francês.
A campanha de João Fonseca foi a melhor de um brasileiro na chave masculina de um Grand Slam desde 2004, consolidando o jovem tenista como uma das principais promessas do esporte mundial.
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Homenagens nas redes sociais
Pouco depois da partida, os perfis oficiais de Roland Garros e da ATP publicaram mensagens de reconhecimento ao desempenho do brasileiro.
Em uma das publicações, o torneio escreveu:
— Uma campanha fenomenal para se orgulhar, João.
Já em outra publicação, Roland Garros se despediu de João Fonseca e demonstrou confiança no retorno do brasileiro ao torneio:
— Até o próximo.
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