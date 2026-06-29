João Fonseca se impõe e vence a estreia em Wimbledon Brasileiro despacha o espanhol Agut por 3 sets a 0

Vencer estreias de Grand Slams por 3 sets a 0 é rotina na carreira de João Fonseca, de 19 anos. Nesta segunda-feira, em Wimbledon, não foi diferente, e o número 1 do Brasil e 27 do mundo se impôs contra o espanhol Roberto Bautista-Agut, de 38 anos, ex-número 9 do mundo e atual 163º, por 7/6(4), 6/4 e 6/3, em 2h27m.

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Foi a sexta vitória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em estreias (todas por 3 a 0), em sete Grand Slams. Sua única derrota nessa situação foi em janeiro de 2026, para o americano Eliot Spizzirri, no Australian Open.

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Nesta segunda-feira, nem parecia que o carioca havia feito apenas uma partida de simples na temporada na grama. Foi na derrota para o alemão Yannik Hanfmann, na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, há duas semanas. A rigor, o número 1 do Brasil, nesta segunda-feira, só teve trabalho no final do primeiro set e no tiebreak. Quando Quando sacou em 5/6, João Fonseca teve sangue frio e talento para salvar o set point. No desempate, o brasileiro viu o rival abrir 4/1, mas se recuperou e venceu seis pontos seguidos, fechando em 7/4. Foi o sétimo tiebreak que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu em estreias de Grand Slams, em sete disputados.

Da mesma forma que o carioca sacou muito bem nos raros momentos que esteve sob pressão, o veterano adversário pecou nesse quesito em alguns momentos-chave. Foi assim no último game do segundo set, quando, com uma dupla-falta, o semifinalista de 2019 sofreu nova quebra de saque.

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João Fonseca volta à quadra na quarta-feira

Na quarta-feira, o número 1 do Brasil busca vaga à terceira rodada contra o holandês Jesper de Jong (73º) ou o australiano Rinky Hijikata (82º).

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