Prestes a entrar em quadra pelo Masters 1000 de Madri, o brasileiro João Fonseca recebeu um aval de peso para consolidar seu status como a nova sensação do circuito. Durante o podcast "The Big T", o lendário treinador Brad Gilbert classificou o golpe de direita (forehand) do carioca como o terceiro mais letal do tênis masculino mundial, sendo superado apenas pelos de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

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— Eu coloco Alcaraz como o número 1 e Sinner em segundo, pela capacidade de absorver ritmo. O terceiro é o de Fonseca — sentenciou Gilbert, vencedor de oito Grand Slams como técnico.

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Fonseca e o duelo em Madri

A declaração de Gilbert, mentor de estrelas como Andre Agassi, Andy Roddick e Coco Gauff, chega em um momento crucial. Nesta sexta-feira (24), o jovem de 19 anos enfrenta o experiente croata Marin Cilic, ex-top 3 do ranking, pela segunda rodada do torneio espanhol.

A ascensão de Fonseca não é novidade para o treinador norte-americano. Gilbert já havia sinalizado o potencial do brasileiro em março deste ano, após o embate contra Sinner nas oitavas de final de Indian Wells. Na ocasião, mesmo com a derrota em dois sets equilibrados (7/6 e 7/6), o desempenho de João foi rotulado por Gilbert como "facilmente nível top 5".

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Histórico de sucesso

O otimismo de Brad Gilbert carrega a autoridade de quem moldou campeões. Sob seu comando:

Andre Agassi conquistou seis títulos de Grand Slam;

conquistou seis títulos de Grand Slam; Andy Roddick alcançou o topo do US Open em 2003;

alcançou o topo do US Open em 2003; Coco Gauff sagrou-se campeã em Nova York (2023).

Agora, os olhos do mundo, e de um dos maiores estrategistas do esporte, voltam-se para o saibro de Madri, onde João Fonseca será colocado à prova mais uma vez.

João Fonseca em treino no Masters 1000 de Madri (Foto: Reprodução)

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