Com Brasil no juvenil, Roland Garros hoje (5/6) define finalistas

Dos 128 que jogaram a primeira rodada profissional de Roland Garros, só restaram quatro na chave masculina. E, nesta sexta-feira, o Grand Slam em Paris, enfim, conhecerá os finalistas. No juvenil, o Brasil vai em busca de duas decisões.

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É a primeira vez em 59 anos que o Brasil disputa uma final juvenil. Isso porque o matogrossense Leonardo Stock e o goiano Luis Guto Miguel (principal cabeça de chave), ambos de 17 anos, que já jogaram torneios de duplas juntos, medem forças na semifinal, em torno das 7h30 (de Brasília). O último do país a ir tão longe no torneio foi Luis Felipe Tavares.



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No feminino, na quinta-feira, a potiguar Victoria Barros se tornou a primeira do país, em 39 anos, a avançar à semifinal juvenil. A última foi Dadá Vieira. Nesta sexta, às 6h (de Brasília), na quadra 6, na preliminar do jogo entre Storck e Guto, a brasileira, de 16 anos, encara a chinesa Xinran Sun (2ª).

A brasileira Victoria Barros em Roland Garros (Foto: Reprodução)

Mensik x Zverev em Roland Garros

O alemão Alexander Zverev e o italiano Flávio Cobolli são favoritos nas semifinais de Roland Garros (Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour)

Algoz do brasileiro João Fonseca nas quartas de final, na terça-feira, o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos e 27 do mundo, desafia o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking e vice em 2024. A semifinal começa às 9h30 (de Brasília). Será apenas o segundo duelo entre ambos, e o tenista da Alemanha levou a melhor no primeiro, há quase dois meses, nas oitavas do Masters 1000 de Madri. Campeão do Masters 1000 de Miami de 2025, o tenista da República Tcheca busca o 11º triunfo em 21 jogos contra top 10 na carreira.

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Às 14h (de Brasília), começa a segunda semifinal, entre italianos: Flávio Cobolli (14º) e Matteo Arnaldi (104º). Em busca da primeira final de Slam na carreira, os compatriotas farão um tira-teima. Cobolli venceu o mais recente, na segunda rodada em Paris, ano passado, e Matteo eliminou o amigo nas oitavas em Umag, há três anos. Os dois duelos foram no saibro, como em Roland Garros.

Será a segunda vez consecutiva que um tenista da Itália chegará à final no saibro francês. Em 2025, Jannik Sinner desperdiçou três match-points na derrota por 3 sets a 2 para o espanhol Carlos Alcaraz. Nessa edição, o melhor tenista da história do país foi surpreendido na segunda rodada, pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo. Já o da Espanha, lesionado, não participou.

A vaga na final garantirá a premiação de 1,4 milhão de euros. E o título, 2,8 milhões de euros.

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