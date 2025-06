Domingo, em Roland Garros, Carlos Alcaraz derrotou Jannik Sinner em uma das finais mais dramáticas e eletrizantes da modalidade. E a mais longa da história do torneio, com direito a nada menos que três match-points salvos, feito inédito em final de Grand Slams na Era Aberta (desde 1969).



continua após a publicidade

➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos

Nesta terça-feira (10), o Grand Slam francês divulgou um vídeo com os três match-points salvos pelo vice-líder do ranking, que sacava em 3/5 e 0/40, no quarto set. Ou seja: Alcaraz precisou ter sangue frio e talento para vencer esses três pontos em sequência.

➡️ Entenda a incrível coincidência entre o quinto Slam de Alcaraz e Nadal



O primeiro dos três match-points salvos pelo espanhol foi o mais longo. Sinner tentou balançar o adversário, que mandou uma bola perto na linha de fundo e dificultou a batida seguinte do italiano, que acabou mandando para fora, por muito pouco.

continua após a publicidade

➡️ Alcaraz vence ponto espetacular contra Sinner; vídeo

Na segunda bola que o líder do ranking poderia ter conquistado o título inédito, foi a maior chance de Sinner. Afinal, Alcaraz, após errar por muito o primeiro saque, precisou colocar em quadra o segundo. A devolução do número 1 do mundo, no entanto, de backhand, foi para fora.

➡️ Campeã olímpica de atletismo inspirou Gauff; saiba mais

Já no terceiro match-point, o italiano tentou um forehand angulado, que Alcaraz chegou bem e devolveu, novamente, muito perto da linha. Sinner não se afastou o suficiente para devolver novamente a bola, que parou na rede.

continua após a publicidade

Alcaraz fez um ace após os match-points contra Sinner

Com a confiança nas alturas após sair das cordas, o bicampeão, logo após os três match-points, encaixou um ace. E fechou o dramático game com um winner de direita na parelela



Foi o quinto Slam do bicampeão de Wimbledon (2023 e 2024) e, agora, bi em Paris. Em 2022, no US Open, o vice-líder do ranking ergueu o primeiro troféu desse nível. Alcaraz se torna o primeiro na Era Aberta (desde 1969) a vencer suas cinco primeiras decisões de Slam.

Já Sinner, que vencera os últimos dois Slams (US Open e Aberto da Austrália), tentava um troféu inédito, em sua primeira final em Paris.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte