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EA Sports pode acertar quinto campeão seguido da Copa do Mundo; entenda

Empresa colocou a Espanha como vencedora do Mundial

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 20:53
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EA apontou Espanha como vencedora da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina ganhou um ingrediente curioso fora de campo. A EA Sports, famosa pelas simulações feitas em seus jogos de futebol, pode acertar o campeão mundial pela quinta edição consecutiva.

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    • Antes do início da Copa do Mundo de 2026, a empresa apontou a Espanha como campeã do torneio. Agora, a previsão segue viva: a seleção espanhola venceu a França por 2 a 0 na semifinal e garantiu vaga na decisão contra a Argentina, marcada para domingo (19).

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    A sequência de acertos da EA Sports chama atenção. Nas últimas quatro Copas do Mundo masculinas, a empresa acertou os campeões: Espanha, em 2010; Alemanha, em 2014; França, em 2018; e Argentina, em 2022.

    Para 2026, a simulação voltou a indicar a Espanha, que busca o segundo título mundial de sua história. A seleção espanhola foi campeã pela primeira vez em 2010, justamente o primeiro acerto da sequência recente da EA.

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    • Do outro lado estará a Argentina, atual campeã mundial, que tenta conquistar o tetracampeonato e defender o título vencido no Catar. A equipe argentina chegou à final após virar sobre a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal.

    Como foi o jogo que colocou a Argentina na final da Copa do Mundo

    A partida começou truncada, com bate boca entre os jogadores logo aos dois minutos após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

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    Antes do intervalo, a partida seguiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

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    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

    Leandro Paredes e Enzo Fernandez celebram classificação da Argentina à final da Copa do Mundo
    Leandro Paredes e Enzo Fernandez celebram classificação da Argentina à final da Copa do Mundo (Foto: Shaun Botterill/AFP)

    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

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    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

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