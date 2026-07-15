Bellingham dá tapa em adversário após Inglaterra e Argentina; veja
Jogador partiu para cima de argentino após provocação
A seleção da Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu a vaga na decisão da Copa do Mundo de 2026. Após a partida, Jude Bellingham, camisa 10 da seleção inglesa, protagonizou uma cena inusitada e gerou um desentendimento entre os jogadores das duas equipes por agredir com um tapa o volante argentino Valentín Barco.
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O jogo foi tenso e marcado por provocações dos argentinos sobre Bellingham desde o início. Durante a partida, o meia inglês chegou até mesmo a discutir com Messi por conta de um lance e deu várias entradas mais fortes em alguns jogadores da equipe Albiceleste.
Quando a partida terminou, Bellingham ficou andando pelo campo desolado, enquanto o volante Valentín Barco, que foi reserva e não chegou a entrar na partida, correu para abraçar os jogadores argentinos. Durante o abraço, o jogador provocou o meia inglês de alguma forma que não foi possível visualizar pelas imagens da transmissão. Foi quando o jogador do Real Madrid se dirigiu ao adversário e desferiu um forte tapa na cabeça de Barco.
A ação gerou um desentendimento generalizado entre os jogadores das duas equipes. Barco reagiu empurrando o peito de Bellingham, enquanto Otamendi tomou à frente e confrontou o adversário.
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Veja o vídeo do momento em que Bellingham dá um tapa na cabeça de Barco
barco: por qué me pegas si ni jugué— Tino (@TinoCLeclerc) July 15, 2026
bellingham: me mandó scaloni pic.twitter.com/CQ8jcIDLt3
No vídeo abaixo é possível ver o momento em que Barco se aproxima dos companheiros, que comemoravam no centro do campo, ao lado de Bellingham, para se abraçar. Não é possível entender se ele diz algo direcionado ao meia inglês, que só muda de direção e se dirige ao adversário repentinamente.
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🚨🚨| Jude Bellingham 𝐒𝐋𝐀𝐏𝐏𝐄𝐃 Colo Barco in the head after the match. 😱🏴pic.twitter.com/pRqnuwP8hm— CentreGoals. (@centregoals) July 15, 2026
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