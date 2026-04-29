Bia Haddad quebra escrita no WTA 125 de La Bisbal, na Espanha

Pela primeira vez desde setembro do ano passado, Bia Haddad Maia venceu duas partidas seguidas. Isso porque, nesta quarta-feira (29), a brasileira (69ª do mundo) derrotou a americana Ashlyn Krurguer, 108ª, por 6/7 (6-8), 6/4 e 6/3, em uma batalha de 2h48, nas oitavas de final do WTA 125 de La Bisbal, na Espanha.

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Nas quartas de final, a brasileira, que não vencia dois jogos seguidos desde o SP Open, enfrenta uma anfitriã: Marina Bassols Ribera (185ª) ou Aliona Bolsova (171ª). Na estreia no torneio espanhol, aBia Hadadd havia derrotado outra tenista da casa, Andrea Lazaro Garcia.

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Além de Bia Haddad, Laura também joga

Quinta cabeça de chave, Bia Haddad não é a única do país no WTA de La Bisbal. A conterrânea Laura Pigossi, nas oitavas de final, enfrenta a australiana Daria Kasatkina, sétima favorita do torneio.

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