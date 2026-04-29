menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Bia Haddad quebra escrita no WTA 125 de La Bisbal, na Espanha

Número 1 do Brasil vence duas seguidas pela primeira vez desde setembro

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/04/2026
15:02
Bia Haddad devolve a bola de forehand na estreia contra a cazaque Yulia Putintseva no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
imagem cameraBia Haddad devolve a bola de forehand na estreia contra a cazaque Yulia Putintseva no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pela primeira vez desde setembro do ano passado, Bia Haddad Maia venceu duas partidas seguidas. Isso porque, nesta quarta-feira (29), a brasileira (69ª do mundo) derrotou a americana Ashlyn Krurguer, 108ª, por 6/7 (6-8), 6/4 e 6/3, em uma batalha de 2h48, nas oitavas de final do WTA 125 de La Bisbal, na Espanha.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Saiba a importância do Masters 1000 de Madri na carreira de João Fonseca

Nas quartas de final, a brasileira, que não vencia dois jogos seguidos desde o SP Open, enfrenta uma anfitriã: Marina Bassols Ribera (185ª) ou Aliona Bolsova (171ª). Na estreia no torneio espanhol, aBia Hadadd havia derrotado outra tenista da casa, Andrea Lazaro Garcia.

continua após a publicidade

➡️ Mini-craques do Futuro: Duda Gomes brilhou a caminho de Roland Garros
➡️Especialistas analisam a lesão que fez Alcaraz desistir de Roland Garros 

Além de Bia Haddad, Laura também joga

Quinta cabeça de chave, Bia Haddad não é a única do país no WTA de La Bisbal. A conterrânea Laura Pigossi, nas oitavas de final, enfrenta a australiana Daria Kasatkina, sétima favorita do torneio.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável,

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias