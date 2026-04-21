Bia Haddad é dominada e perde na estreia do WTA de Madri; vídeo

Bia Haddad Maia se despediu, nesta terça-feira, na estreia do WTA 1000 de Madri. A número 1 do Brasil e 69 do mundo perdeu pela terceira vez em três jogos para a anfitriã Jessica Bouzas Maneiro (50ª), por duplo 6/1. Foi a 11ª derrota da brasileira em 13 jogos na temporada.

continua após a publicidade

Mês passado, Bia havia sido derrotada pela mesma rival na primeira rodada do WTA 1000 de Indian Wells, por 6/1, 6/7 e 6/1.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Tenistória: Larri Passos revela história inusitada após título de Guga em Monte Carlo

➡️Entrevistão: Larri elogia João Fonseca e diz como desafiar Alcaraz e Sinner

O saque, nesta sexta-feira, foi um dos pontos fracos da número 1 do Brasil, que cometeu seis duplas-faltas e venceu apenas 57% dos pontos com o primeiro serviço. Bia também desperdiçou os dois breaks que teve no confronto. Abaixo, outros números da partida.

continua após a publicidade

Gráfico mostra números da derrota de Bia Haddad para a espanhola Bouzas Maneiro em Madri (Reprodução)

Esse foi o segundo torneio da paulistana, de 29 anos, com o técnico espanhol Carlos Martinez Comet, que já havia trabalhado com nomes como os compatriotas Galo Blanco, Fernando Vicente, Marc Lopez e Feliciano Lopez, além da russa Svetlana Kuznetsova.



Semana passada, mesmo sendo a principal cabeça de chave no WTA 125 de Oeiras, em Portugal, Bia Haddad só venceu uma partida: 6/4 e 7/6 sobre a atleta da casa Francisca jorge (188ª). Na rodada seguinte, a brasileira foi superada pela polonesa e campeã Maja Chwalinska (129ª), por 6/0 e 6/4.

continua após a publicidade

Bia Haddad fura o 'pneu'

Nesta terça-feira, na parcial inicial, Bia Haddad sofreu quebras nos segundo e quarto games. Sacando em 0/5, a brasileira salvou o break point, evitando o 'pneu', que seria a derrota de zero no set.

A brasileira também precisou salvar um break na abertura da segunda parcial. Dois games depois, no entanto, a anfitriã voltou a levar a melhor no serviço da adversária. E, no sétimo game, com nova quebra, a brasileira foi quebrada novamente e perdeu mais mais um jogo em 2026.

+ Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável,