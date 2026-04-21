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Bia Haddad é dominada e perde na estreia do WTA de Madri; vídeo

Número 1 do Brasil perde para espanhola Jessica Bouzas Maneiro

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
09:09
Atualizado há 1 minutos
Bia Haddad reage durante partida de simples feminina contra a canadense Victoria Mboko no Adelaide International 2026, em Adelaide, em 12 de janeiro de 2026. (Foto: Michael ERREY/AFP)
imagem cameraBia Haddad em foto de arquivo, em em Adelaide, em 12 de janeiro de 2026. (Foto: Michael ERREY/AFP)
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Bia Haddad Maia se despediu, nesta terça-feira, na estreia do WTA 1000 de Madri. A número 1 do Brasil e 69 do mundo perdeu pela terceira vez em três jogos para a anfitriã Jessica Bouzas Maneiro (50ª), por duplo 6/1. Foi a 11ª derrota da brasileira em 13 jogos na temporada.

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Mês passado, Bia havia sido derrotada pela mesma rival na primeira rodada do WTA 1000 de Indian Wells, por 6/1, 6/7 e 6/1.

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O saque, nesta sexta-feira, foi um dos pontos fracos da número 1 do Brasil, que cometeu seis duplas-faltas e venceu apenas 57% dos pontos com o primeiro serviço. Bia também desperdiçou os dois breaks que teve no confronto. Abaixo, outros números da partida.

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Gráfico mostra números da derrota de Bia Haddad para a espanhola Bouzas Maneiro em Madri (Reprodução)
Gráfico mostra números da derrota de Bia Haddad para a espanhola Bouzas Maneiro em Madri (Reprodução)

Esse foi o segundo torneio da paulistana, de 29 anos, com o técnico espanhol Carlos Martinez Comet, que já havia trabalhado com nomes como os compatriotas Galo Blanco, Fernando Vicente, Marc Lopez e Feliciano Lopez, além da russa Svetlana Kuznetsova.

Semana passada, mesmo sendo a principal cabeça de chave no WTA 125 de Oeiras, em Portugal, Bia Haddad só venceu uma partida: 6/4 e 7/6 sobre a atleta da casa Francisca jorge (188ª). Na rodada seguinte, a brasileira foi superada pela polonesa e campeã Maja Chwalinska (129ª), por 6/0 e 6/4.

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Bia Haddad fura o 'pneu'

Nesta terça-feira, na parcial inicial, Bia Haddad sofreu quebras nos segundo e quarto games. Sacando em 0/5, a brasileira salvou o break point, evitando o 'pneu', que seria a derrota de zero no set.

A brasileira também precisou salvar um break na abertura da segunda parcial. Dois games depois, no entanto, a anfitriã voltou a levar a melhor no serviço da adversária. E, no sétimo game, com nova quebra, a brasileira foi quebrada novamente e perdeu mais mais um jogo em 2026.

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A espanhola Jessica Bouzas Maneiro (Reprodução)
A espanhola Jessica Bouzas Maneiro (Reprodução)

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