Bia Haddad reencontra algoz na estreia do WTA 1000 de Madri
A brasileira enfrentará a espanhola Jessica Bouzas, número 47 do mundo
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Neste domingo (19), foram sorteadas as chaves do WTA 1000 de Madri, torneio de saibro que começa nesta quarta-feira (22). A brasileira Bia Haddad Maia (69ª) enfrentará, na primeira rodada, a anfitriã Jessica Bouzas, número 47 do mundo, que a eliminou na estreia de Indian Wells, em março.
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Na ocasião, Bia amargava uma longa sequência de derrotas e foi superada por 2 sets a 1, em um jogo marcado por muitos erros. Até então, as duas só haviam se enfrentado pelo qualifying da Billie Jean King Cup, em 2025, quando Jessica levou a melhor, também por 2 a 1. O jogo em Madri marcará o primeiro duelo das atletas no saibro.
Quem vencer, enfrenta a russa Diana Shnaider, uma das cabeça de chave do torneio, que estreia direto na segunda rodada. Na única vez que a enfrentou, pela segunda rodada de Roland Garros, em 2023, Bia Haddad saiu com a vitória. Data e horário do jogo entre Bia Haddad e Jessica Bouzas ainda não foram definidos pela WTA.
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Bia Haddad vive fase negativa
Bia Haddad antecipou o encerramento da temporada 2025, em busca de uma pausa para cuidado da saúde física e mental. O retorno em 2026, porém, não foi positivo. Em 12 jogos disputados até o momento, Bia soma apenas duas vitórias, uma delas no qualifying do WTA de Doha, em fevereiro.
Eliminada na primeira rodada do Australian Open, Indian Wells e Miami, Bia Haddad iniciou a parceria com o treinador espanhol Carlos Martinez Comet antes da temporada de saibro. Na última terça-feira (14), a brasileira voltou a vencer um jogo de chave principal, no WTA 125 de Oeiras, em Portugal, mas foi eliminada nas oitavas, sofrendo um "pneu" da polonesa Maja Chwalińska.
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