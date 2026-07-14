Dembélé é vítima de 'maldição da Bola de Ouro' após queda da França na Copa Jogador mantém escrita após eliminação da França na Copa

A eliminação da França para a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 frustrou o sonho dos franceses de conquistar o tricampeonato mundial, e também manteve uma mística relacionada à conquista da Bola de Ouro. Ao ser eliminado da competição por 2 a 0 em Dallas, Ousmane Dembélé, atual detentor da premiação da revista France Football, foi a nova vítima da célebre "maldição". Ele é mais um que entra para a estatística de jogadores que chegaram na competição como o vencedor do prêmio mas acabaram não conquistando o título. Nenhum jogador na história conseguiu realizar o feito.

A "maldição da Bola de Ouro" é um fenômeno observado desde que a FIFA passou a premiar oficialmente o melhor jogador do mundo, em 1991. Segundo os registros históricos, nenhum atleta conseguiu transformar o status de número um do planeta concedido pela France Football em um título de Copa do Mundo na edição subsequente ao prêmio.

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Relembre outros jogadores que não conquistaram a Copa após vencer a Bola de ouro:

Roberto Baggio (1994): Eleito melhor do mundo em 1993, levou a Itália à final, mas ficou marcado pelo pênalti perdido que deu o título ao Brasil. Ronaldo Fenômeno (1998): Chegou à França como o melhor do mundo de 1997. Apesar de uma campanha brilhante, sofreu uma convulsão antes da final e o Brasil foi derrotado pelos donos da casa. Ronaldinho Gaúcho (2006): No auge da carreira pelo Barcelona, venceu a Bola de Ouro em 2005, mas teve uma performance apagada na Copa da Alemanha, onde o Brasil caiu nas quartas de final. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: Durante o domínio da dupla nas premiações da década de 2010, ambos falharam em vencer o Mundial enquanto detinham o prêmio. Messi foi vice em 2014, e CR7 caiu precocemente em 2014 (fase de grupos) e 2018 (oitavas).

Benzema foi a vítima da maldição na Copa de 2022

Na edição de 2022, a vítima da vez foi Karim Benzema, o detentor da Bola de Ouro na época, que sequer pôde disputar o torneio devido a uma lesão. Curiosamente, Lionel Messi conquistou o título naquele ano sem ser o atual melhor do mundo, já que o prêmio de 2022 havia sido entregue a Benzema apenas dois meses antes do Mundial, e o argentino, que venceu o prêmio em 2021, acabou sendo o campeão.

Agora, em 2026, Dembélé junta-se a nomes como Cruyff e Platini na galeria de lendas que, apesar do grande talento, foram vítimas da mística da Bola de Ouro. Enquanto a Espanha aguarda o vencedor de Argentina e Inglaterra para a grande final, a França disputará o terceiro lugar com quem perder do outro lado da chave.

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Digne faz pênalti em Yamal em França x Espanha (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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Espanha eliminou a França com tranquilidade

Em uma partida dominada pela "La Roja", o sistema defensivo espanhol, um dos melhores da competição, conseguiu segurar as principais peças ofensivas dos Bleus, incluindo Kylian Mbappé e o próprio Dembélé. Com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, a Espanha avançou à final, deixando para trás uma França que não conseguiu repetir o domínio que seus astros tiveram nas fases anteriores da Copa.

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