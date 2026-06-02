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Após derrota em Roland Garros, João Fonseca vai subir no ranking

Brasileiro caiu para o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
19:01
Atualizado há 3 minutos
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Jakub Mensik abraça João Fonseca após a vitória em Roland Garros
imagem cameraJakub Mensik abraça João Fonseca após a vitória em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
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A bela campanha em Roland Garros, que terminou nesta terça-feira, na derrota por 3 sets a 0, para o tcheco Jakub Mensik, vai render cinco posições no ranking a João Fonseca. O número 1 do Brasil vai saltar da 30ª para a 25ª colocação na próxima atualização, em 8 de junho, um dia após a final em Paris.

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A nova posição será a segunda melhor do pupilo do técnico Guilherme Teixeira na carreira. Em outubro de 2025, o carioca chegou ao 24º lugar após vencer o segundo ATP da carreira, o 500 da Basileia. Desde a criação do ranking, em 1973, apenas dois brasileiros, no circuito masculino, alcançaram melhor ranking: Guga Kuerten (1º) e Thomaz Bellucci (21º).

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Algoz de João Fonseca sobe 11 posições

Já o carrasco do brasileiro garante, por ora, um salto de 11 posições, assumindo o 16º lugar. O melhor da carreira, até aqui, do jovem tcheco é o 12º posto, alcançado em março.

Tal como João Fonseca, Mensik disputava, pela primeira vez na carreira, as quartas de final de um Slam. Na sexta-feira, o tcheco enfrenta o terceiro do mundo, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo. No retrospecto, a vantagem é do vice-campeão de 2024 em Paris, que soma outras duas derrotas em finais desse nível na carreira. Aos 27 anos, o tenista da Alemanha é o principal favorito, entre os que seguem na competição.
No confronto direto, a vantagem é de Zverev, que derrotou o oponente no único jogo até hoje, nas oitavas do Masters 1000 de Madri, em abril.

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Gráfico mostra números da partida entre Jakub Mensik e João Fonseca em Roland Garros (Reprodução)
Gráfico mostra números da partida entre Jakub Mensik e João Fonseca em Roland Garros (Reprodução)

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