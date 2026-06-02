João Fonseca fatura mais de R$ 2 milhões após derrota em Roland Garros

Apesar da derrota nesta terça-feira (2), João Fonseca conquistou a melhor campanha da carreira em Grand Slam. O brasileiro pode ter sido superado pelo tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0, mas não voltou para casa de mãos vazias. A premiação de 470 mil euros foi garantida pelo tenista de 19 anos apenas por alcançar as quartas de final de Roland Garros.

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Após as duas primeiras rodadas do Grand Slam francês, o brasileiro já havia garantido uma bolada financeira maior que a do seu primeiro título de ATP. O prêmio pelo ATP 250 de Buenos Aires, em 2025, foi de US$ 100,160 mil (R$ 508 mil). Agora, desembolsa um total de R$ 2,7 milhões.

Premiação completa de Roland Garros

Os campeões de simples em Roland Garros vão levar para casa 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 16,3 milhões). Já quem for eliminado na primeira rodada ainda assim garantirá uma premiação mínima de 87 mil euros, o equivalente a R$ 506 mil.

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Campeão: 2,8 milhões de euros - R$ 16,3 milhões

Finalista: 1,4 milhões de euros - R$ 8,1 milhões

Semifinal: 750 mil euros - R$ 4,3 milhões

Quartas de final: 470 mil euros - R$ 2,7 milhões

Oitavas de final: 285 mil euros - R$ 1,6 milhões

Terceira rodada: 187 mil euros - R$ 1,08 milhão

Segunda rodada: 130 mil euros - R$ 757 mil

Primeira rodada: 87 mil euros - R$ 506 mil

Terceira rodada do qualifying: 48 mil euros - R$ 279 mil

Segunda rodada do qualifying: 33 mil euros - R$ 192 mil

Primeira rodada do qualifying: 24 mil euros - R$ 139 mil

Em 2026, o torneio segue com a tradição de premiação igualitária entre homens e mulheres, adotada desde 2007.

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João cai nas quartas para tcheco

Chegou ao fim a melhor campanha de um brasileiro na chave masculina de um Grand Slam desde 2004. Nesta terça-feira (2), João Fonseca não repetiu suas melhores atuações e, mesmo após salvar seis match points na terceira parcial, caiu nas quartas de final de Roland Garros. Méritos para o impecável tcheco Jakub Mensik (27º do mundo), que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3).

João fez um jogo equilibrado diante do tcheco, mas acabou vendo o adversário ser mais eficiente nos momentos decisivos. No primeiro set, João sustentou o equilíbrio até sofrer uma quebra na reta final, permitindo a vitória de Mensik por 6/4. Já na segunda parcial, o brasileiro chegou a manter o confronto parelho, mas uma quebra no meio do set deu ao tcheco o controle necessário para fechar em 6/3 e abrir vantagem confortável na partida.

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No terceiro set, João reagiu, conquistou sua primeira quebra no confronto e chegou a sacar para vencer a parcial. Mensik, porém, salvou um set point e buscou a recuperação. A reta final foi dramática, com o brasileiro escapando de seis match points e forçando o tiebreak após muita resistência. Apesar da grande luta, o tcheco levou a melhor nos pontos decisivos e confirmou a classificação.

João Fonseca na partida contra o tcheco Jakub Mensik (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

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