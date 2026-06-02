João Fonseca bate 2 milhões de seguidores no Instagram

O tenista brasileiro João Fonseca alcançou a marca de dois milhões de seguidores no Instagram, consolidando-se como o atleta do momento no país. O crescimento é avassalador: desde o início de Roland Garros, o carioca de apenas 19 anos ganhou cerca de 700 mil novos fãs em seu perfil oficial.

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Esse verdadeiro "boom" digital reflete o impacto de suas exibições épicas no saibro de Paris. Fonseca vem protagonizando uma campanha memorável no Grand Slam francês.

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Campanha de João Fonseca em Roland Garros

Nas primeiras rodadas, João Fonseca venceu Luka Pavlovic e Dino Prižmić por 3 sets a 0 e 3 sets a 2, respectivamente. Contudo, a explosão de novos seguidores disparou especialmente após o jovem registrar a maior vitória de sua carreira até aqui: uma virada espetacular, por 3 sets a 2, contra a lenda sérvia Novak Djokovic.

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A emoção de João Fonseca em um dos pontos na vitória sobre Novak Djokovic (Foto: Pierre Froger / FFT)

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Não bastasse derrubar o dono de 24 Grand Slams, o brasileiro provou que a noite mágica não foi por acaso. Na sequência, superou o norueguês Casper Ruud em mais uma batalha física intensa, garantindo sua vaga inédita nas quartas de final após somar mais de 14 horas de maratona em quadra ao longo do torneio. Somente contra Djokovic, foram 4h53min de duração. Apesar disso, o jovem afirmou estar bem fisicamente.

- Fisicamente estou bem, me recuperando bem nos day offs. Claro que cansado, mas tendo boas noites de sono estarei bem para terça-feira.

O próximo desafio de João será nesta terça-feira (02), contra o tcheco Jakub Mensik, a partir das 15h15 no horário de Brasília (20h15 locais). O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+ Premium (streaming). Com Alexander Zverev, o confronto irá definir o outro semifinalista da chave.

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