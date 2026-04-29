Atlético-MG perde para o Cienciano e fica na lanterna do grupo na Sul-Americana; dê suas notas

O Cienciano venceu o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (29), no estádio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado por Bandiera ainda no primeiro tempo, em um lance que definiu o confronto. Com o resultado, o Galo permanece com três pontos e ocupa a lanterna do Grupo B da competição continental.

O Cienciano venceu o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (29), no estádio Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado por Bandiera ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Galo permanece com três pontos e ocupa a lanterna do Grupo B da competição.

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Cienciano x Atlético-MG: Como foi o jogo?

Galo tem dificuldades no primeiro tempo

O Atlético teve dificuldades no primeiro tempo: embora mantivesse mais posse de bola, encontrou problemas diante da forte pressão do Cienciano, que marcou alto e travou a saída do Galo; quando tinha a bola, o time peruano explorava jogadas pelos lados até abrir o placar justamente dessa forma, com Barreto avançando pela esquerda e cruzando para Bandiera, que apareceu livre para cabecear para o gol.

Atlético melhora, mas expulsão atrapalha reação

Na segunda etapa, o Atlético voltou mais com uma postura mais ofensiva, passou a pressionar e viver seu melhor momento em busca do empate, mas sofreu um duro golpe com a expulsão de Preciado. Com um a mais, o Cienciano retomou o controle, administrou a vantagem, explorou contra-ataques e, bem organizado defensivamente, neutralizou as investidas do Galo, que não conseguiu reagir e deixou Cusco com mais uma derrota na Copa Sul-Americana.

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Bandiera comemora gol (Photo by Miguel Marruffo / AFP)

Visão do Lance!

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A principal jogada da partida foi o gol marcado por Bandiera. O lance decisivo surgiu justamente da jogada mais explorada pela equipe na etapa inicial: o cruzamento para a área, que acabou resultando no gol que definiu o confronto.

Deu aula 🏅

Embora tenha criado algumas jogadas quando acionado, Dudu não superou Bandiera, autor do gol da vitória dos donos da casa. Além de marcar o gol, teve atuação consistente, explorando bem o lado do campo e causando constantes dificuldades para a defesa atleticana.

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Ficou abaixo 📉

Preciado teve uma atuação abaixo do esperado e colaborou de forma negativa para o Atlético. O lateral apresentou dificuldades na marcação, cometeu erros ao longo da partida e ainda deixou a equipe em desvantagem numérica após a expulsão pelo segundo cartão amarelo.

Notas do Atlético; avalie os jogadores!

✅ Ficha técnica

Cienciano x Atlético-MG

3° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira 28 de Abril às 23h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Isla Garcilaso (Cusco, Peru)

🥅 Gols: Bandiera (1-0 / Cienciano)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Scarpa (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: Preciado (CAM)

Cienciano (Técnico: Horácio Melgarejo)

Espinoza, Nuñez, Amondarain, Becerra e Martinich; Barreto, Robles, Hohberg e Souza; Bandiera e Garcés.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Alonso, Ivan Román e Pascini; Tomás Perez, Alexsander (Bernard) e Igor Gomes (Alan Minda); Gustavo Scarpa (Iseppe), Dudu (Luis Gustavo), e Reinier (Cauã Soares)

🟨 Arbitragem: Yael Falcón Pérez (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Jose Savorani (ARG)

📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)