Torcedores do Atlético-MG se irritam com jogador: 'Perdendo a paciência'

O Altlético-MG visita o Cienciano, no Peru, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Aos 12 minutos da segunda etapa, Preciado, do Galo, dá um pisão em um jogador do Cienciano e é expluso. Confira com o Lance! como os internautas reagiram.

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➡️ Veja gol em Cienciano x Atlético-MG: Galo sai perdendo no primeiro tempo

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Eduardo Domínguez contra o Cap (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Cienciano x Atlético-MG: Como foi o jogo?

Galo tem dificuldades no primeiro tempo

O Atlético teve dificuldades no primeiro tempo: embora mantivesse mais posse de bola, encontrou problemas diante da forte pressão do Cienciano, que marcou alto e travou a saída do Galo; quando tinha a bola, o time peruano explorava jogadas pelos lados e abriu o placar justamente assim, com Barreto avançando pela esquerda e cruzando para Bandiera, que apareceu livre para cabecear para o gol.

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Atlético melhora, mas expulsão atrapalha reação

Na segunda etapa, o Atlético voltou mais ofensivo, passou a pressionar e viver seu melhor momento em busca do empate, mas sofreu um duro golpe com a expulsão de Preciado; com um a mais, o Cienciano retomou o controle, administrou a vantagem, explorou contra-ataques e, bem organizado defensivamente, neutralizou as investidas do Galo, que não conseguiu reagir e deixou Cusco com mais uma derrota na Copa Sul-Americana.