Com acordo encaminhado, Hulk, Fluminense e Atlético-MG vão definir data de despedida juntos

Fluminense, Hulk e Atlético-MG vão decidir em conjunto os próximos passos da negociação que envolve o atacante. Com o acordo encaminhado entre o Tricolor e o jogador, as três partes alinham a definição da data de despedida do camisa 7 do clube mineiro e também o momento da assinatura do contrato com a equipe carioca.

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Apesar do avanço, a negociação ainda não foi formalizada. Hulk segue vinculado ao Atlético-MG no papel, e nenhum documento foi assinado até agora. O atacante permanece em Belo Horizonte, onde inclusive treinou normalmente no CT do Galo, e ainda não viajou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos.

O Fluminense se reuniu com o estafe do jogador nesta quarta-feira e um novo encontro está previsto para esta quinta, com o objetivo de ajustar detalhes burocráticos. Internamente, porém, o acerto é tratado como encaminhado, restando apenas trâmites finais para a conclusão.

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Hulk em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A rescisão contratual com o Atlético-MG também está alinhada, mas depende da finalização de questões administrativas. O processo ainda não foi concluído porque o executivo de futebol do clube mineiro, Paulo Bracks, está fora do país acompanhando a delegação na Copa Sul-Americana e precisa retornar ao Brasil para sacramentar o acordo.

Um dos pontos centrais neste momento é a despedida de Hulk. Como o atacante não pode mais entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro sem impedir uma futura atuação pelo Fluminense na mesma competição, a tendência é que esse adeus aconteça sem participação em jogo da Série A. A definição do formato — seja em homenagem ou em outra competição — será tomada em conjunto pelas partes.

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Possibilidade de despedida

Um dos pontos que ainda será definido envolve o formato da despedida de Hulk do Atlético-MG. Existe a possibilidade de o atacante não entrar mais em campo e ser apenas homenageado pelo clube.

Nesse cenário, o adeus poderia acontecer já neste sábado (2), contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Nessa partida, no entanto, o mando é da Raposa, o que dificultaria o planejamento. O mais provável é que a homenagem ocorra no domingo, dia 10 de maio, diante do Botafogo, em jogo na Arena MRV.

Caso haja a opção por uma despedida com participação em campo — algo menos provável neste momento —, o caminho seria utilizá-lo em competições que não impactam sua inscrição futura pelo Fluminense no Brasileirão, como a Sul-Americana, contra o Juventud, na terça-feira (5), ou na Copa do Brasil, no confronto de volta contra o Ceará, no dia 13. Ainda assim, a tendência é de que o atacante não atue e receba apenas uma homenagem oficial antes de sua saída.

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