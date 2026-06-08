VÍDEO: Éderson chega à concentração da Seleção com recepção carinhosa

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O volante Éderson, da Atalanta, se apresentou na manhã desta segunda-feira (8), no hotel da Seleção Brasileira, no bairro de Basking Ridge. O jogador foi convocado na manhã de domingo (7), logo após um exame médico confirmar a gravidade da lesão de Wesley, levando ao corte do lateral da Copa do Mundo.

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No hotel da Seleção Brasileira, Éderson foi recebido de forma calorosa pelos companheiros de time e comissão técnica da Amarelinha. ▶️ Veja o momento da recepção:

Wesely deixou a concentração no início da tarde desse domingo. O dia era de folga para os jogadores, mas boa parte dos atletas ficou no hotel e aproveitou para se despedir do companheiro.

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A corrida contra o tempo que levou Éderson ao encontro da Seleção nos EUA

Enquanto a Seleção Brasileira encerrava sua preparação para o Mundial e enfrentava o Egito, no último sábado (6), em Cleveland, o meio-campista da Atalanta aproveitava a festa de casamento de um amigo, junto da esposa Myckaela, no Mato Grosso do Sul.

Na manhã seguinte à cerimônia, o jogador dormia quando começaram as tentativas de contato da CBF para a convocação de Éderson. Houve insistência até que o telefone finalmente foi atendido. A partir deste momento, começou uma verdadeira operação de guerra para colocá-lo em um voo com destino aos Estados Unidos ainda no domingo.

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➡️ Quem é Éderson, escolhido por Ancelotti após corte de Wesley?

O primeiro obstáculo apareceu imediatamente. O jogador não estava com o passaporte em mãos. Um de seus amigos assumiu a missão de levar o passaporte, que estava no Rio de Janeiro, até São Paulo, onde o volante embarcaria horas mais tarde.

Vale ressaltar que a CBF já havia providenciado o visto norte-americano para todos os 55 jogadores da pré-lista. Essa burocracia estava superada. Enquanto isso, outra frente de trabalho era aberta.

Myckaela ficou responsável por organizar toda a logística pessoal do atleta. Em poucas horas, precisou separar roupas, itens de viagem e tudo o que seria necessário para uma estadia que pode durar até a reta final da Copa do Mundo. A convocação surgiu de forma tão repentina que Éderson não tinha sequer preparado bagagem para deixar o país.

No final das contas, deu tudo certo e Éderson se apresentou junto à Seleção Brasileira nos conformes para o início da preparação para a Copa do Mundo.

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