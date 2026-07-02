Uniformes definidos para Brasil x Noruega na Copa do Mundo; confira
Seleção Brasileira vai utilizar seu uniforme mais tradicional no domingo (5), pelas oitavas de final
A Seleção Brasileira já tem definido seu uniforme para o confronto decisivo contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, e que acontece no próximo domingo (5). Com definição da Fifa, a equipe brasileira jogará com sua combinação mais tradicional: camisa amarela, calções azuis e meiões brancos.
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Já os goleiros usarão um uniforme completamente roxo, assim como aconteceu na partida da Segunda Fase do Mundial, contra o Japão, em que o Brasil venceu por 2 a 1. A cor das vestimentas de Alisson, Ederson e Weverton causou polêmica no último jogo da Seleção (contra a Escócia), já que Samir Xaud, presidente da CBF, vetou o uso do vermelho na coleção.
A Noruega, por sua vez, atuará com camisa vermelha, calção branco e meiões azuis, como mostra a imagem abaixo.
Uniforme mais tradicional do Brasil será usado pela quarta vez na Copa
Esta será a quarta vez que a Seleção Brasileira usará seu uniforme principal nesta edição da Copa do Mundo. A única partida disputada com o uniforme azul foi na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial.
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