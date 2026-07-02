Ancelotti adota folgas planejadas para aliviar a pressão na Copa Planejamento da CBF equilibra foco, descanso mental e contato com familiares

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A promessa antes da Copa do Mundo era de uma concentração fechada, sem a presença constante de familiares e amigos, em um ambiente voltado exclusivamente para o desempenho esportivo. Na prática, porém, a rotina da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti tem mostrado um modelo diferente. Com planejamento detalhado e rígido controle do departamento de Seleções da CBF, liderado por Rodrigo Caetano, o grupo encontrou um equilíbrio entre disciplina e momentos de descanso mental.

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Longe de representar uma flexibilização sem critérios, a estratégia foi desenhada desde o início da preparação para o Mundial. O cronograma prevê exatamente quando é o momento de intensificar os treinamentos físicos, técnicos e táticos e quando vale a pena reduzir a carga para permitir que os jogadores "esvaziem a mente" antes de uma nova sequência de trabalho.

Essa dinâmica tem sido adotada principalmente após as partidas da Seleção. Dependendo do calendário, os atletas recebem algumas horas de folga ou até um período maior para deixar a concentração e reencontrar familiares, filhos e amigos. Alguns aproveitam ainda para resolver compromissos pessoais ou profissionais antes de retornarem completamente focados aos treinamentos.

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A logística também foi cuidadosamente pensada. Muitos familiares dos jogadores alugaram casas próximas ao hotel da Seleção ou em cidades vizinhas durante a Copa do Mundo. Nas folgas concedidas pela comissão técnica, os atletas deixam a concentração para passar esse período nesses imóveis, convivendo com pessoas próximas em um ambiente mais reservado, antes de retornarem ao regime de preparação.

Quando estão hospedados no The Ridge, em Basking Ridge, o cenário muda completamente. A concentração é total. O contato com familiares acontece apenas nos horários livres, por chamadas telefônicas ou de vídeo, seguindo uma rotina bastante controlada. Até mesmo a atividade nas redes sociais diminuiu significativamente nas últimas semanas. Não existe uma imposição formal da CBF nesse sentido, mas muitos jogadores optaram, por iniciativa própria, por reduzir a exposição durante o Mundial.

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Nos bastidores, o trabalho de Rodrigo Caetano tem sido apontado como fundamental para o funcionamento desse modelo. O diretor de Seleções estabeleceu diretrizes claras desde o início da preparação e mantém um controle rigoroso da logística, ao mesmo tempo em que preserva um ambiente leve dentro do grupo. A avaliação interna é de que permitir momentos de convivência com familiares ajuda a diminuir a pressão natural de uma Copa do Mundo sem comprometer o nível de concentração da equipe.

O método representa uma mudança em relação aos últimos Mundiais sob o comando de Tite. Tanto na Rússia, em 2018, quanto no Catar, em 2022, a Seleção Brasileira ficou hospedada em hotéis convencionais, onde amigos e familiares dos atletas também se hospedavam e tinham contato direto com os jogadores. O então treinador também concedia folgas durante a competição, mas em uma frequência menor do que a adotada atualmente por Ancelotti.

Após o período de descanso, a Seleção volta aos trabalhos nesta quinta-feira (2), em Morristown, iniciando a preparação para o confronto diante da Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no próximo domingo, às 17h (de Brasília).

No aspecto médico, Lucas Paquetá está fora da partida após sofrer uma lesão de grau 2 na parte posterior da coxa esquerda. Já Raphinha segue evoluindo na recuperação do problema muscular que o afastou dos últimos compromissos. O atacante já voltou a aparecer em campo durante as atividades e existe a possibilidade de iniciar trabalhos com bola nesta quinta-feira. Caso isso aconteça e o Brasil avance às quartas de final, cresce a expectativa de que o camisa 11 possa voltar a ser relacionado para a sequência da competição.

Carlo Ancelotti conversa com preparador físico Cristiano Nunes no treino (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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