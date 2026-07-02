Cristiano Ronaldo faz primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo Craque português converteu penalidade contra a Croácia

Cristiano Ronaldo alcançou uma marca inédita em sua carreira. Ao converter uma cobrança de pênalti no confronto contra a Croácia, válido pela fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 7 marcou o seu primeiro gol em mata-mata na história das Copas do Mundo.

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Cristiano Ronaldo cobra pênalti com precisão e comemora seu primeiro gol em mata-matas de Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

Com a bola na rede, o capitão português atingiu a marca de 11 gols na história do torneio. O atacante já havia marcado duas vezes nesta edição, na partida contra o Uzbequistão, durante a fase de grupos.

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O fim do jejum em jogos eliminatórios

Apesar de ser o único jogador a marcar em cinco edições anteriores do Mundial, todos os gols de Cristiano Ronaldo haviam sido anotados na fase de grupos da competição. O pênalti convertido diante dos croatas encerra esse tabu pessoal na sua sexta participação no torneio da Fifa.

Recorde nacional superado

Com os três gols anotados nesta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo ultrapassou o lendário Eusébio, que era o maior artilheiro de Portugal na história das Copas com 9 gols (todos marcados na edição de 1966).

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O raio-X dos 11 gols de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo:

Copa do Mundo de 2006 (Alemanha): 1 gol Copa do Mundo de 2010 (África do Sul): 1 gol Copa do Mundo de 2014 (Brasil): 1 gol Copa do Mundo de 2018 (Rússia): 4 gols Copa do Mundo de 2022 (Catar): 1 gol Copa do Mundo de 2026 (EUA/Canadá/México): 3 gols (dois na fase de grupos e um no mata-mata)

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